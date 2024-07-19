Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi, netleşti mi? Günlük, brüt, net... ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON GELİŞMELER 2024

Emekli ve memur maaşlarına yapılan Temmuz zammının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Bilindiği üzere normal şartlarda asgari ücrete yılda bir kez zam yapılıyor. Ancak hem 2022'de hem de 2023'te yüksek enflasyon sebebiyle Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez ara zam uygulanmıştı. Bu durum, çalışanlar arasında asgari ücrete yılın ikinci yarısında da bir ara zam beklentisi oluşturdu. Özellikle Temmuz ayında açıklanan emekli ve memur maaş zamlarının ardından bu beklenti daha da arttı.