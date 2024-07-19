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Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi, netleşti mi? Günlük, brüt, net... ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON GELİŞMELER 2024

Emekli ve memur maaşlarına yapılan Temmuz zammının ardından tüm dikkatler asgari ücrete çevrildi. Özellikle son iki yıldır yüksek enflasyon sebebiyle hem Ocak hem de Temmuz aylarında asgari ücrete ara zam yapılması, çalışanların beklentisini artırdı. Gözler şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 09:35 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 09:35
Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi, netleşti mi? Günlük, brüt, net... ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON GELİŞMELER 2024

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Emekli ve memur maaşlarına yapılan Temmuz zammının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Bilindiği üzere normal şartlarda asgari ücrete yılda bir kez zam yapılıyor. Ancak hem 2022'de hem de 2023'te yüksek enflasyon sebebiyle Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez ara zam uygulanmıştı. Bu durum, çalışanlar arasında asgari ücrete yılın ikinci yarısında da bir ara zam beklentisi oluşturdu. Özellikle Temmuz ayında açıklanan emekli ve memur maaş zamlarının ardından bu beklenti daha da arttı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerdeki bu konudaki son açıklamasında "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak." demişti.



Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." yanıtını vermişti.

Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Işıkhan, bunun neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini bildirmişti.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLMAYACAK!

Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacak. Asgari ücret 2025 yılının Ocak ayında yeniden kararlaştırılacak.
Geçtiğimiz günlerde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" demişti.
Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını söyledi.
Işıkhan "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz" demişti.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ocak 2025 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak.
Muhtemel hesaplamalara göre:

Ocak ayında asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 5 bin 100 lira artış gösterecek ve 22 bin 100 lira olacak.
Asgari ücret zam oranı %40 olması durumunda 6 bin 800 lira yükselecek ve toplam 23 bin 802 lira olacak.
Asgari ücret %50 zamlanması durumunda ise 8 bin 501 lira artacak ve 25 bin 503 lira olacak.

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