Evden eve mağduriyet! Nakliye firmaları fiyatları uçurdu: Taşınmak isteyenler şaşkına döndü

TEK İŞTEN 40 BİN TL KAZANÇ

Günümüzde mazotun litresi 45 lira bandında seyrediyor. Edirne-Hakkari arası ise yaklaşık 2 bin kilometre. Orta büyüklükteki bir kamyon, yolun oldukça bozuk ve engebeli olduğu varsayılsa dahi 100 kilometrede en fazla 25 litre mazot yakıyor.

Bu çerçevede Edirne-Hakkari arasında nakliye işi yapan bir kamyon, hem gidiş hem de dönüş dâhil olmak üzere toplamda yaklaşık 45 bin liralık mazot parası harcıyor. Nakliye işçilerinin kazandığı toplam para ise şartlara göre değişmekle birlikte şehirler arasında genellikle 15 bin lira bandında seyrediyor. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna taşınmanın toplam gideri yaklaşık 60 bin lirayken, vatandaşın cebinden 40 bin liraya yakın ekstra para çıkıyor.





'KÂR MARJI İNCELENMELİ'

Vatandaşlar fahiş nakliye ücretlerine veryansın ederken, işletmeler ise gider ve bakım maliyetlerinin yüksekliğine vurgu yaparak kendilerini savunuyor. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük de fiyatları şöyle değerlendiriyor: "Fiyatların uçuk seviyede seyrettiğini kabul etmek lazım. İşletmeler, yedek parçadan akaryakıta kadar en küçük zammı bile anında fiyatlara yansıtıyor. Bana göre asıl bu sektörde komisyoncuların kâr marjının detaylı bir şekilde incelenmesi lazım.

BU UYARILARA DİKKAT!

Levent Küçük, taşınma hazırlığı yapanlara şu uyarıları yaptı: "Nakliye firması güvenilir olmalı. Emin olmadan kapora yatırılmamalı. Vatandaşlarımız 4-5 ayrı yerden fiyat alarak değerlendirme yapsın. 'Şu hizmeti veriyoruz, bu hizmeti veriyoruz' diye abartıp yüksek ücret talep eden ve sonra bu hizmetleri sağlamayan çok sayıda firma bulunuyor."

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