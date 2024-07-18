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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 ödeme kolaylığı

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kurum, “TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk.” dedi.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 10:15 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 11:16
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 ödeme kolaylığı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut ödemelerinin Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) göre hesaplanmasıyla artış oranlarını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirlediklerini bildirdi.

TOKİ'DE OTURANLARA MÜJDE
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren önemli bir haberinin olduğunu belirtti.

"TOKİ AYLIK TAKSİTLERİNDE TÜFE ORANINI REFERANS ALDIK"
Kurum, "Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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