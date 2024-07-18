Vergide yeni dönem

Yurt içi asgari kurumlar vergisiyle, 1 milyon lira kazancı olan bir şirket, 50 bin lira ilave vergi ödeyebilecek, yeni kurulan şirketler ise asgari vergiden muaf olacak. Asgari vergi için belirlenen yüzde 10 oranı, sektöre göre ve üretim alanına göre artırılabileceği gibi, sıfıra da indirilebilecek. Bilanço kârı 1 milyon, iştirak hissesi satış kazancı istisnası 800 bin lira olan bir şirket, şu andaki mevzuata göre istisna düştükten sonra 200 bin lira matrah üzerinden hesaplanan yüzde 25 oranı ile 50 bin lira kurumlar vergisi ödüyor. Yeni kanunla aynı şirket, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10'u üzerinden hesapladığı vergiyi verecek. Vergisi 100 bin liraya çıkacak.

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