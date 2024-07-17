Rekor sonrası yükseliş sürüyor... Borsa İstanbul’da son durum

BORSADA HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,30 ile turizm oldu.