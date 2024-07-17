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Girişimcilere yeni fırsat

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde düzenlenen "İnovasyonda Kadın" projesinde başvuru süresi uzatıldı. Kadın girişimciler, bu yıl 8'incisi düzenlenen projeye 25 Temmuz Perşembe gününe kadar başvuru yapabilecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:02
Girişimcilere yeni fırsat

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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde düzenlenen "İnovasyonda Kadın" projesinde başvuru süresi uzatıldı. Kadın girişimciler, bu yıl 8'incisi düzenlenen projeye 25 Temmuz Perşembe gününe kadar başvuru yapabilecek.

İlk başvuru sürecinin sonunda, hakem heyetinin değerlendirmesi ile kampa katılmaya hak kazanan 30 girişimci kadına; mentorluk ve tecrübe paylaşımı ile birlikte bir hafta süren kapsamlı eğitimler verilecek. Kamp sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleri sonunda seçilen 6 başarılı girişimci adayına bir yıl içinde belirtilen şartları sağlaması durumunda para ödülü verilecek. 2015 yılından bu yana devam eden projeye şimdiye kadar 2 binin üstünde kadın girişimci başvurdu. 200'den fazla kadın girişimci inovasyon kampına katıldı. Kamplar sonunda finale kalarak ödül ve sertifika alan 36 kadın girişimciden 16'sı kendi şirketini kurdu ve 6'sı yatırım aldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı ve farklı sektörlerde önemli başarılara imza attı.

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