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Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını kamuoyuna duyurdu. Buna göre ECB, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 15:20 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 16:03
Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

TARİHİ ZİRVE

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta yeniden artış kaydetti.

Merkez Bankası verilerine göre brüt rezervler geçen hafta 153,8 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta rezervler 148,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Net rezervler de 43,6 milyar dolardan 47,7 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler tarafında ise hızlı toparlanma dikkat çekti.

18 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler 22,2 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 18,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.


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