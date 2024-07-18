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MTV e-devlet 2.TAKSİT ÖDEME ve SORGULAMA EKRANI! MTV son ödeme tarihi 2024 | Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl yatırılır?

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV), araç sahipleri için önemli bir mali yükümlülük olarak karşımıza çıkar ve yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında ödenmektedir. MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi yaklaşırken, araç sahipleri bu ödemelerini temmuz ayı sonuna kadar gerçekleştirmek zorundadır. 2024 yılı için MTV miktarları, yüzde 58,46 oranında yapılan yeniden değerleme ile belirlenmiş olup, en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek ise 133 bin 572 lira olarak hesaplanmıştır. Araç sahiplerinin, gecikme faizi ile karşılaşmamak için belirlenen süre içerisinde ikinci taksit ödemelerini tamamlamaları büyük önem taşımaktadır.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 16:02 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 09:56
MTV e-devlet 2.TAKSİT ÖDEME ve SORGULAMA EKRANI! MTV son ödeme tarihi 2024 | Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl yatırılır?

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Vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yatırılabilen 2024 MTV borcu, Gelir İdaresi Başkanlığı sekmesi e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanıp ödenebiliyor. MTV 2. taksit hesaplama nasıl yapılır, nereden ödenir? İşte detaylar...

MTV BORCU SORGULAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.


E-DEVLET MTV BORCU SORGULAMA İÇİN TIKLAINIZ

MTV BORCU NASIL ÖDENİR?

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

MTV ÖDEMELERİ SON TARİH

Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'ta tamamlanmıştı. 2.taksit MTV ödemeleri de 31 Temmuz'da sona erecek.

2024 MTV TARİFESİ

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Yaş Grupları Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1300 cm³ ve aşağısı 180.600'ü aşmayanlar 1-3 yaş 3.359
4-6 yaş 2.343
7-11 yaş 1.308
12-15 yaş 987
16 ve yukarı yaş 347
1300 cm³ ve aşağısı 180.600'ü aşıp 316.400'ü aşmayanlar 1-3 yaş 3.692
4-6 yaş 2.576
7-11 yaş 1.437
12-15 yaş 1.088
16 ve yukarı yaş 383
1300 cm³ ve aşağısı 316.400'ü aşanlar 1-3 yaş 4.032
4-6 yaş 2.809
7-11 yaş 1.573
12-15 yaş 1.188
16 ve yukarı yaş 413
1301-1600 cm³ e kadar 180.600'ü aşmayanlar 1-3 yaş 5.851
4-6 yaş 4.387
7-11 yaş 2.544
12-15 yaş 1.798
16 ve yukarı yaş 690
1301-1600 cm³ e kadar 180.600'ü aşıp 316.400'ü aşmayanlar 1-3 yaş 6.439
4-6 yaş 4.828
7-11 yaş 2.801
12-15 yaş 1.972
16 ve yukarı yaş 754
1301-1600 cm³ e kadar 316.400'ü aşanlar 1-3 yaş 7.026
4-6 yaş 5.265
7-11 yaş 3.050
12-15 yaş 2.153
16 ve yukarı yaş 823
1601-1800 cm³ e kadar 452.800'ü aşmayanlar 1-3 yaş 11.374
4-6 yaş 8.894
7-11 yaş 5.227
12-15 yaş 3.189
16 ve yukarı yaş 1.235
1601-1800 cm³ e kadar 452.800'ü aşanlar 1-3 yaş 12.413
4-6 yaş 9.697
7-11 yaş 5.710
12-15 yaş 3.484
16 ve yukarı yaş 1.348
1801-2000 cm³ e kadar 452.800'ü aşmayanlar 1-3 yaş 17.920
4-6 yaş 13.800
7-11 yaş 8.111
12-15 yaş 4.828
16 ve yukarı yaş 1.898
1801-2000 cm³ e kadar 452.800'ü aşanlar 1-3 yaş 19.553
4-6 yaş 15.061
7-11 yaş 8.848
12-15 yaş 5.265
16 ve yukarı yaş 2.072
2001-2500 cm³ e kadar 565.500'ü aşmayanlar 1-3 yaş 26.885
4-6 yaş 19.517
7-11 yaş 12.193
12-15 yaş 7.282
16 ve yukarı yaş 2.880
2001-2500 cm³ e kadar 565.500'ü aşanlar 1-3 yaş 29.332
4-6 yaş 21.290
7-11 yaş 13.299
12-15 yaş 7.948
16 ve yukarı yaş 3.142
2501-3000 cm³ e kadar 1.131.800'ü aşmayanlar 1-3 yaş 37.485
4-6 yaş 32.615
7-11 yaş 20.373
12-15 yaş 10.957
16 ve yukarı yaş 4.016
2501-3000 cm³ e kadar 1.131.800'ü aşanlar 1-3 yaş 40.898
4-6 yaş 35.575
7-11 yaş 22.227
12-15 yaş 11.955
16 ve yukarı yaş 4.383
3001-3500 cm³ e kadar 1.131.800'ü aşmayanlar 1-3 yaş 57.093
4-6 yaş 51.374
7-11 yaş 30.944
12-15 yaş 15.446
16 ve yukarı yaş 5.657
3001-3500 cm³ e kadar 1.131.800'ü aşanlar 1-3 yaş 62.289
4-6 yaş 56.039
7-11 yaş 33.756
12-15 yaş 16.845
16 ve yukarı yaş 6.179
3501-4000 cm³ e kadar 1.811.800'ü aşmayanlar 1-3 yaş 89.767
4-6 yaş 77.517
7-11 yaş 45.649
12-15 yaş 20.373
16 ve yukarı yaş 8.111
3501-4000 cm³ e kadar 1.811.800'ü aşanlar 1-3 yaş 97.937
4-6 yaş 84.560
7-11 yaş 49.807
12-15 yaş 22.227
16 ve yukarı yaş 8.848
4001 cm³ ve yukarısı 2.151.400'ü aşmayanlar 1-3 yaş 146.932
4-6 yaş 110.177
7-11 yaş 65.252
12-15 yaş 29.326
16 ve yukarı yaş 11.374
4001 cm³ ve yukarısı 2.151.400'ü aşanlar 1-3 yaş 160.285
4-6 yaş 120.196
7-11 yaş 71.186
12-15 yaş 31.991
16 ve yukarı yaş 12.413

MTV ÖDEME TARİFESİ 2024MTV ÖDEME TARİFESİ 2024

2- Motosikletler

Motor Silindir Hacmi (cm³) Yaş Grupları Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
100 – 250 cm³ 1-3 yaş 625
4-6 yaş 467
7-11 yaş 345
12-15 yaş 212
16 ve yukarı yaş 80
251 -650 cm³ 1-3 yaş 1.294
4-6 yaş 979
7-11 yaş 625
12-15 yaş 345
16 ve yukarı yaş 212
651-1200 cm³ 1-3 yaş 3.341
4-6 yaş 1.985
7-11 yaş 979
12-15 yaş 625
16 ve yukarı yaş 345
1201 cm³ ve yukarısı 1-3 yaş 8.106
4-6 yaş 5.355
7-11 yaş 3.341
12-15 yaş 2.652
16 ve yukarı yaş 1.294

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Yaş Grupları Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
Minibüs 1-6 yaş 4.016
7-15 yaş 2.652
16 ve yukarı yaş 1.294
Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 1900 cm³ ve aşağısı 1-6 yaş
7-15 yaş 3.341
16 ve yukarı yaş 1.985
Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 1901 cm³ ve yukarısı 1-6 yaş
7-15 yaş 5.355
16 ve yukarı yaş 3.341
Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 25 kişiye kadar 1-6 yaş
7-15 yaş 6.059
16 ve yukarı yaş 2.652
Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 26-35 kişiye kadar 1-6 yaş
7-15 yaş 10.146
16 ve yukarı yaş 4.016
Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 36-45 kişiye kadar 1-6 yaş
7-15 yaş 11.485
16 ve yukarı yaş 5.355
Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 46 kişi ve yukarısı 1-6 yaş
7-15 yaş 13.541
16 ve yukarı yaş 8.106
Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 1.500 kg'a kadar 1-6 yaş
7-15 yaş 2.392
16 ve yukarı yaş 1.171
Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 1.501-3.500 kg'a kadar 1-6 yaş
7-15 yaş 4.226
16 ve yukarı yaş 2.392
Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 3.501-5.000 kg'a kadar 1-6 yaş
7-15 yaş 9.122
16 ve yukarı yaş 3.601
Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 5.001-10.000 kg'a kadar 1-6 yaş
7-15 yaş 10.333
16 ve yukarı yaş 4.844
Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 10.001-20.000 kg'a kadar 1-6 yaş
7-15 yaş 12.168
16 ve yukarı yaş 7.295
Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 20.001 kg ve yukarısı 1-6 yaş
7-15 yaş 14.624
16 ve yukarı yaş 8.498
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