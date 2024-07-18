MTV e-devlet 2.TAKSİT ÖDEME ve SORGULAMA EKRANI! MTV son ödeme tarihi 2024 | Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl yatırılır?

Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'ta tamamlanmıştı. 2.taksit MTV ödemeleri de 31 Temmuz'da sona erecek.

2024 MTV TARİFESİ

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri