2024 Temmuz ayı zamlı MTV ödeme tarihi! MTV ÜCRETİ MATRAHI ne kadar, kaç TL? 2024 Temmuz Motorlu Taşıtlar Vergisi taksidi....

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri temmuz ayında yapılacak. Ocak ve temmuz aylarında eşit iki taksitte ödenen MTV'nin ikinci taksit ödemeleri, ay sonuna kadar gerçekleştirilecek. Peki MTV ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...