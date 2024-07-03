2024 Temmuz ayı zamlı MTV ödeme tarihi! MTV ÜCRETİ MATRAHI ne kadar, kaç TL? 2024 Temmuz Motorlu Taşıtlar Vergisi taksidi....

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri temmuz ayında yapılacak. Ocak ve temmuz aylarında eşit iki taksitte ödenen MTV'nin ikinci taksit ödemeleri, ay sonuna kadar gerçekleştirilecek. Peki MTV ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
MTV ÜCRETİ ZAMLANDI MI, KAÇ TL OLDU?
3 Temmuz 2024 tarihinde enflasyon oranının netleşmesiyle konu hakkında detaylar ortaya çıkacak.
MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'ta tamamlanmıştı. 2.taksit MTV ödemeleri de 31 Temmuz'da sona erecek.