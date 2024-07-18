SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 18 TEMMMUZ 2024! Hamster Kombat KARTLARI YENİ GÜNLÜK ŞİFRE belli oldu mu?

Hamster Kombat, her geçen gün daha fazla ilgi çekmeye devam ediyor. Günlük şifreler, oyuncuların oyunda ilerlemesini ve çeşitli ödüller kazanmasını sağlıyor. Hamster Kombat oyununda, günlük şifreler sayesinde 1 milyon coin kazanmak ve kombinasyonları tamamlamak mümkün. Günlük olarak güncellenen bu şifreler, oyunculara ekstra avantajlar ve ödüller sağlıyor ve oyun içindeki başarılarını artırmalarına yardımcı oluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 09:29 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 09:37
HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 18 TEMMMUZ 2024! Hamster Kombat KARTLARI YENİ GÜNLÜK ŞİFRE belli oldu mu?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hamster Kombat oyunu, her gün oyuncularına çeşitli hediyeler ve avantajlar sunan günlük şifreler yayınlamaya devam ediyor. 18 Temmuz 2024 tarihi için Hamster Kombat günlük şifresi, kripto para meraklılarının ve oyun tutkunlarının ilgisini çekiyor. Hamster Kombat oyununda, günlük şifreler sayesinde 1 milyon coin kazanmak ve kombinasyonları tamamlamak mümkün. Günlük olarak güncellenen bu şifreler, oyunculara ekstra avantajlar ve ödüller sağlıyor ve oyun içindeki başarılarını artırmalarına yardımcı oluyor.

HAMSTER KOMBAT NEDİR VE NASIL OYNANIR?

Hamster Kombat, oyuncuların kart toplama ve savaş mekaniklerini kullanarak rakiplerine karşı mücadele ettiği popüler bir mobil oyun. Oyuncular, çeşitli hamster karakterleri ve güçlendirici kartlarla donatılmış bir desteyle rakiplerini alt etmeye çalışır. Günlük şifreler, oyunculara ekstra coinler, özel kartlar ve diğer oyun içi avantajlar sağlar.

18 TEMMUZ 2024 HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE

Hamster Kombat oyuncularının beklediği günün şifresi "YIELD" olarak belirlendi. 18 Temmuz 2024 Perşembe günü Hamster Kombat oynayacaklar 1 milyon coin kazanma fırsatını kaçırmadı. Hamster Kombat oyununun 18 Temmuz 2024 tarihli "YIELD" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şöyle:

Y: ▬ ● ▬ ▬

I: ● ●

E: ●

L: ● ▬ ● ●

D: ▬ ● ●

Hamster Kombat, 17 Temmuz günlük şifresi olan LOOP kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;

▬ ● ● ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ● ▬ ▬ ●

GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat oyununu açın.

Ana menüde yer alan "Günlük Şifre" bölümüne girin.

17 Temmuz 2024 tarihine ait şifreyi girin.

Şifrenin sağladığı ödülleri ve avantajları kullanarak oyunda ilerleyin.

Hamster Kombat günlük şifresi ile ilgili en güncel bilgileri takip etmeye devam edin ve bu avantajlardan yararlanarak oyun içindeki başarınızı artırın.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Sözde istihbarat hücresi çökertildi: Elebaşı Cemil Bayık’ın ’gazeteci’ maskeli muhbiri paket
Başkan Erdoğan ve devletin zirvesinden KKTC’ye 50. yıl çıkarması
Uyuşturucu baronlarının tahliyesine soruşturma!
’Başıboş köpek düzenlemesi’ komisyonuna CHP-DEM sabotajı! Mahra Melin Pınar’ın annesinin üzerine yürüdüler Tunahan Yılmaz’ın babasını kovdular
İngilizler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım
Arda Turan’ın annesine hapis şoku! Mahkeme kararını verdi
Emekliye en az 12 bin 500 TL! Ödemeler başladı! Takvim nasıl işleyecek? Farklar ne zaman hesaplara yatacak?
Donald Trump’a saldırı içeriden mi düzenlendi? CIA ve Gizli Servis hedefte: Jill Biden birinci şüpheli! O görüntüler medyayı salladı
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...
İstanbul kavruldu termometreler fırladı!
Evden eve mağduriyet! Nakliye firmaları fiyatları uçurdu: Taşınmak isteyenler şaşkına döndü
Beşiktaş’taki gece kulübü yangını davasında skandal savunma: Takdir-i ilahi | CHP’li belediyeden ’seçim dönemindeyiz ilgilenemeyiz’ rezaleti
15 Temmuz’un beyin takımı FETÖ’cülere ’Akın’ akın müebbet! Generalinden albayına günyüzü görmeyecek | Nedir bu sözde Yurtta Sulh Konseyi?
Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!
Son dakika: CHP’den ’Tanju Özcan’ kararı! Kılıçdaroğlu disiplinlik etti... ’50 vekil’ tartışmasında son nokta
SON DAKİKA