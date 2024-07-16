Tatil kasabasında ucuz satılık arazi satılıyor! 4 bin 675 TL taksitle satın alın! Bu illerde oturanlar yaşadı

Milli Emlak , tatil bölgelerinde yatırımcılara sunduğu uygun fiyatlı arazi seçenekleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Bölgedeki arazi fiyatlarının 2 milyon TL'den başladığı bir pazarda, sadece 111 bin TL'ye satışa sunulan bir arazi, prefabrik ev kurmayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Prefabrik evler, hem uygun fiyatları hem de pratik kurulumu ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. İşte farklı boyutlarda prefabrik evlerin fiyat aralıkları

MİLLİ EMLAK'IN ÖDEME AVANTAJLARI

🔶İhale İle Satış: Araziler ihale yoluyla satılır.

🔶Ödeme Kolaylığı: Taksitlendirme veya peşin ödeme yapılabilir. Peşin ödeyenlere %20 indirim sağlanır.

🔶Vergi ve Harç Muafiyeti: Satın alanlar 5 yıl boyunca emlak vergisi ödemezler. Ayrıca, KDV ve tapu harcı gibi mali yükümlülükler yoktur.

🔶Taksit ve Kredi İmkanı: Milli Emlak, arazi almak isteyenlere taksit ve kredi seçenekleri sunuyor.

4 BİN 675 TL TAKSİTLE SATIN ALABİLİRSİNİZ

Bu ödeme kolaylığı sayesinde 24 ay taksitle 111 bin TL'lik araziyi 4.675 TL aylık ödeme ile alabilirsiniz.