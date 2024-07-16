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Tatil kasabasında ucuz satılık arazi satılıyor! 4 bin 675 TL taksitle satın alın! Bu illerde oturanlar yaşadı

Milli Emlak, tatil bölgelerinde yatırımcılara oldukça cazip fiyatlarla arazi sunumu yaparak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bölgedeki pazarın 2 milyon TL gibi yüksek fiyatlarla seyrettiği arazi piyasasında, Milli Emlak tarafından sadece 111 bin TL'ye sunulan araziler, prefabrik ev yapmayı planlayanlar için benzersiz bir fırsat sunuyor. Bu arazilerin, yatırım olarak ne kadar değerli olabileceği ise gayet net bir şekilde gözler önüne seriliyor. İşte, Milli Emlak'ın yatırımcılara sunduğu bu avantajlı ve uygun fiyatlı arazi seçenekleri...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 09:20 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 09:20
Tatil kasabasında ucuz satılık arazi satılıyor! 4 bin 675 TL taksitle satın alın! Bu illerde oturanlar yaşadı

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Milli Emlak, tatil bölgelerinde yatırımcılara sunduğu uygun fiyatlı arazi seçenekleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Bölgedeki arazi fiyatlarının 2 milyon TL'den başladığı bir pazarda, sadece 111 bin TL'ye satışa sunulan bir arazi, prefabrik ev kurmayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Ayvalık'ta satılık araziAyvalık'ta satılık arazi

AYVALIK'TA 111 BİN TL'YE ARAZİ

  • Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺111.365,00
  • Teminat Bedeli: ₺33.409,50
  • Yüzölçümü: 171,33 m²
  • İhale Tarihi: 24 Temmuz 2024
  • İhale Saati: 11:00
  • İhale Yeri: Balıkesir

Balıkesir satılık ucuz arazilerBalıkesir satılık ucuz araziler

PREFABRİK EV FİYATLARI

Prefabrik evler, hem uygun fiyatları hem de pratik kurulumu ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. İşte farklı boyutlarda prefabrik evlerin fiyat aralıkları

Küçük Prefabrik Evler (30-60 m²)

Fiyat Aralığı: 150.000 TL - 300.000 TL

Orta Büyüklükte Prefabrik Evler (60-120 m²)

Fiyat Aralığı: 300.000 TL - 600.000 TL

Balıkesir ve Yalova satılık arazilerBalıkesir ve Yalova satılık araziler

Büyük Prefabrik Evler (120 m² ve üzeri)

Fiyat Aralığı: 600.000 TL - 1.000.000 TL ve üzeri

Lüks Prefabrik Evler

Fiyat Aralığı: 1.000.000 TL ve üzeri

MİLLİ EMLAK'IN ÖDEME AVANTAJLARI

🔶İhale İle Satış: Araziler ihale yoluyla satılır.
🔶Ödeme Kolaylığı: Taksitlendirme veya peşin ödeme yapılabilir. Peşin ödeyenlere %20 indirim sağlanır.
🔶Vergi ve Harç Muafiyeti: Satın alanlar 5 yıl boyunca emlak vergisi ödemezler. Ayrıca, KDV ve tapu harcı gibi mali yükümlülükler yoktur.
🔶Taksit ve Kredi İmkanı: Milli Emlak, arazi almak isteyenlere taksit ve kredi seçenekleri sunuyor.

4 BİN 675 TL TAKSİTLE SATIN ALABİLİRSİNİZ

Bu ödeme kolaylığı sayesinde 24 ay taksitle 111 bin TL'lik araziyi 4.675 TL aylık ödeme ile alabilirsiniz.

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