BIMAS temettü ödemesi ne kadar yapılacak? BİM temettü ödemesi ne zaman 2024? Hangi tarihte hesaba geçecek?

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Borsa İstanbul'da heyecanla beklenen temettü haftasına girildi. 15-19 Temmuz tarihleri arasında temettü ödemesi yapacak 6 şirketten biri de BİM olacak. Yatırımcıların merakla beklediği BİM temettü tarihi araştırılmaya başlandı.

Türkiye'de perakendecilik sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan Bim (BIMAS) hissesi son olarak 2023 yılında temettü ödemesi gerçekleştirdi. Şirket 2023'te toplam kârının 37%'sini yatırımcılarıyla paylaştı.