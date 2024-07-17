BIMAS temettü ödemesi ne kadar yapılacak? BİM temettü ödemesi ne zaman 2024? Hangi tarihte hesaba geçecek?

Borsa İstanbul'da heyecanla beklenen temettü haftasına girildi. 15-19 Temmuz tarihleri arasında temettü ödemesi yapacak 6 şirketten biri de BİM olacak. Yatırımcıların merakla beklediği BİM temettü tarihi araştırılmaya başlandı.
Borsa İstanbul'da heyecanla beklenen temettü haftasına girildi. 15-19 Temmuz tarihleri arasında temettü ödemesi yapacak 6 şirketten biri de BİM olacak. Yatırımcıların merakla beklediği BİM temettü tarihi araştırılmaya başlandı.
Türkiye'de perakendecilik sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan Bim (BIMAS) hissesi son olarak 2023 yılında temettü ödemesi gerçekleştirdi. Şirket 2023'te toplam kârının 37%'sini yatırımcılarıyla paylaştı.
Şirket 1,97% verim ile pay başına 4.50 TL temettü ödedi. Son 5 temettü ödemesini incelediğimizde en yüksek verime 2021 yılında ulaştı. Şirket 7,36% verim ile pay başına 5.10 TL temettü ödedi.
BIMAS TEMMETTÜ ÖDEMESİ 2024 NE ZAMAN?
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) yatırımcılarına 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü temettü ödemesi yapacak. BIMAS temettüleri yatırımcıların hesabına 19 Temmuz 2024 tarihinde geçmiş olacak.
Temettüler T+2 gününde nakit olarak hesaplara geçeceğinden, nakit bakiyeler 19 Temmuz 2024 tarihinde kullanılabilir olacak.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır.