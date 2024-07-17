Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz beklentisi kaç? PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2024!

Tüm gözler yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda (TCMB)! Enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrar arayışında kritik bir rol oynayan faiz kararları için geri sayım başladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan liderliğindeki Para Politikası Kurulu (PPK), 2024 yılının yedinci faiz kararını Temmuz ayının son haftasında duyuracak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Temmuz 2024 tarihinde toplanacak.
Faiz kararı aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.
HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.