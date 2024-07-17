SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz beklentisi kaç? PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2024!

Tüm gözler bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılacak Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde, piyasalarda beklentiler ve analizler yoğunlaşmış durumda. Geçtiğimiz Haziran ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 50'de sabit tutulmuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 10:13 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 10:13
Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz beklentisi kaç? PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2024!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tüm gözler yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda (TCMB)! Enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrar arayışında kritik bir rol oynayan faiz kararları için geri sayım başladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan liderliğindeki Para Politikası Kurulu (PPK), 2024 yılının yedinci faiz kararını Temmuz ayının son haftasında duyuracak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Temmuz 2024 tarihinde toplanacak.

Faiz kararı aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2024

23 Temmuz 2024

20 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

21 Kasım 2024

26 Aralık 2024

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
Emekliye en az 12 bin 500 TL! Bugün hesaplara geçecek! Kimler nasıl yararlanacak? Ödeme takvimi nasıl işleyecek?
Vakıf Katılım
Dünya devi BYD Türkiye’ye geliyor! Çinliler Manisa’yı karış karış gezdi! Hedeflenen tarih açıklandı
Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor
ABD’den ’Acem’ oyunu! Gizli Servis patladı iç tartışma büyüdü medya devreye sokuldu: Trump suikastını İran üzerinden perdeleme çabası mı?
İstanbul yanacak... Sıcak hava uyarısı: O saatlere dikkat! | MGM HAVA DURUMU
Başıboş köpek düzenlemesi bugün Meclis komisyonunda görüşülecek! Uygulamayan belediye başkanlarına hapis cezası var
Fenerbahçe’den bir transfer daha bitti! Allan Saint Maximin İstanbul’da
Yeni vergi paketinde hedefi Bakan Şimşek açıkladı: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi | Yurt dışı çıkış harcı belli oldu
Bomba aşk! Bu birliktelik çok konuşulacak: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi
Meclis ’kolay para sorusunu’ için harekete geçti | Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu kurulacak
Donald Trump’ı vurduğu tüfeği tam 11 yıl önce almış! Suikastçı Thomas Matthew Crooks’un arkasında kim var? İkinci bir tetikçi olabilir
Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek
Nefes kesen yarışma ATV’de! Engin Altan Düzyatan’ın sunduğu ’Milyoner Aile’ izleyiciyle buluştu
SON DAKİKA