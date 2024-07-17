Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz beklentisi kaç? PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2024!

Tüm gözler yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda (TCMB)! Enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrar arayışında kritik bir rol oynayan faiz kararları için geri sayım başladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan liderliğindeki Para Politikası Kurulu (PPK), 2024 yılının yedinci faiz kararını Temmuz ayının son haftasında duyuracak.