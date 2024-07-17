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SGK uzmanı açıkladı! Bunu yapan 4A-4B-4C'liye daha yüksek maaş

Çalışanların en büyük hedeflerinden biri, emekli olduklarında yüksek bir maaş alabilmektir. Ancak bu, çalışma hayatında dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylarla mümkün olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanlarına göre, bugün yatırılan sigorta primleri, gelecekteki emekli maaşını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 16:30 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 16:30
SGK uzmanı açıkladı! Bunu yapan 4A-4B-4C’liye daha yüksek maaş

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Emekli maaşını artırmanın bir diğer yolu ise prim gün sayısını artırmaktır. Uzun yıllar boyunca düzenli olarak prim ödemesi yapan kişiler, emeklilik dönemlerinde daha yüksek maaş alabiliyorlar. Prim gün sayısını artırmak için sigortalı olarak çalışılan süreyi mümkün olduğunca uzatmak gerekiyor. Bu nedenle, çalışma hayatınız boyunca prim ödemelerinizin eksiksiz yapılmasını sağlamak, gelecekteki maaşınızı olumlu yönde etkileyen bir faktördür.

PRİM MİKTARININ EMEKLİ MAAŞINA ETKİSİ

Eğer çalıştığınız iş yerinde aldığınız maaşa oranla düşük bir prim yatırılıyorsa, bu durum emekli maaşınızı olumsuz yönde etkileyebilir.

SGK uzmanları iş yeriniz tarafından yatırılan prim miktarını düzenli olarak kontrol etmenin büyük önem taşıdığını vurguluyor.SGK uzmanları iş yeriniz tarafından yatırılan prim miktarını düzenli olarak kontrol etmenin büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Yüksek prim ödemesi, emekli maaşınızı doğrudan artıracak bir etken olarak öne çıkıyor.

360 GÜN KURALI VE MAAŞ BAĞLAMA ORANI

2008 sonrası dönemde, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında uygulanan aylık bağlama oranı, toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için %2 olarak belirlenmiştir. Bu oran, 360 günden eksik süreler için orantılı bir şekilde hesaplanırken, maksimum aylık bağlama oranı %90'ı geçemez.

PRİM GÜN SAYISININ ÖNEMİ

Prim gün sayısının yüksek olması, emekli maaşınızı artırmada önemli bir faktördür. Uzun yıllar çalışmanın yanı sıra, brüt kazancınızı da yüksek tutmanız gerekiyor.

Birden fazla işte çalışıyorsanız, her iki iş için de ayrı ayrı prim ödemeleri yapmanız SGK'ya bildirilen matrahın artmasına ve dolayısıyla emekli aylığınızın yükselmesine katkı sağlar.

2000 yılı ve sonrasında, sigortalının prime esas yıllık kazancı, güncelleme katsayısı ile çarpılarak aylık bağlama oranı belirlenir.2000 yılı ve sonrasında, sigortalının prime esas yıllık kazancı, güncelleme katsayısı ile çarpılarak aylık bağlama oranı belirlenir.

2000 SONRASI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

1 Ekim 2008'den itibaren ise, ortalama aylık kazanç ile aylık bağlama oranının çarpımı, emekli maaşının hesaplanmasında esas alınmaya başlanmıştır. Bu bilgiler, gelecekteki emekli maaşınızı maksimize etme yolunda kritik öneme sahiptir.

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