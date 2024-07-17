SGK uzmanı açıkladı! Bunu yapan 4A-4B-4C’liye daha yüksek maaş

360 GÜN KURALI VE MAAŞ BAĞLAMA ORANI 2008 sonrası dönemde, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında uygulanan aylık bağlama oranı, toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için %2 olarak belirlenmiştir. Bu oran, 360 günden eksik süreler için orantılı bir şekilde hesaplanırken, maksimum aylık bağlama oranı %90'ı geçemez.

PRİM GÜN SAYISININ ÖNEMİ Prim gün sayısının yüksek olması, emekli maaşınızı artırmada önemli bir faktördür. Uzun yıllar çalışmanın yanı sıra, brüt kazancınızı da yüksek tutmanız gerekiyor.

Birden fazla işte çalışıyorsanız, her iki iş için de ayrı ayrı prim ödemeleri yapmanız SGK'ya bildirilen matrahın artmasına ve dolayısıyla emekli aylığınızın yükselmesine katkı sağlar.

2000 yılı ve sonrasında, sigortalının prime esas yıllık kazancı, güncelleme katsayısı ile çarpılarak aylık bağlama oranı belirlenir. 2000 SONRASI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 1 Ekim 2008'den itibaren ise, ortalama aylık kazanç ile aylık bağlama oranının çarpımı, emekli maaşının hesaplanmasında esas alınmaya başlanmıştır. Bu bilgiler, gelecekteki emekli maaşınızı maksimize etme yolunda kritik öneme sahiptir.