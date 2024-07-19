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Uzman isim: 'Altında Temmuz kasırgası bitti, şimdi hazır olun' dedi! Yeni rekor için tarih verdi! 2024 sonu tahmini ise...

Son zamanlarda altın fiyatları yükselişe geçerek yeni rekorlar kırdı. Gram altın fiyatı 2650 liraya ulaşırken, sadece bir ay içinde tam 230 lira değer kazandı. Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, bu yükselişi önceden tahmin ettiğini ve yatırımcıları Temmuz ayına hazırladığını belirtti.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 08:05 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 08:05
Uzman isim: ’Altında Temmuz kasırgası bitti, şimdi hazır olun’ dedi! Yeni rekor için tarih verdi! 2024 sonu tahmini ise...

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İslam Memiş, geçtiğimiz haziran ayında gram altının 2420 lira seviyelerinde olduğunu hatırlatarak, şu anki fiyatın 2650 lira olduğunu vurguladı. Bu artışla birlikte yatırımcıların önemli kazançlar elde ettiğini söyleyen Memiş, Temmuz fırtınasını önceden haber verdiğini ve bu durumu doğru tahmin eden yatırımcıların karlı çıktığını ifade etti.

İkinci Rekor Yükseliş İçin Tarih Verildi

Memiş, Temmuz'daki bu önemli yükselişi "fırtına" olarak adlandırarak, yatırımcıları ikinci bir rekor artış için Aralık ayına hazırlıklı olmaya çağırdı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Aralık ayında beklenen ikinci rekor için ipuçları verdi ve yatırımcılara "fırtınalara hazır olun" mesajı iletti.

Altın piyasasında bu tür dalgalanmaların sıklıkla yaşandığı bir dönemde, İslam Memiş'in öngörüleri ve tavsiyeleri, yatırımcılar için yol gösterici olmaya devam ediyor. Memiş ayrıca, kumar bağımlısı olarak nitelendirdiği "Haniciler" için piyasada yer olmadığını belirterek, sağlam adımlarla ilerlemenin önemini vurguladı.

2024 Yıl Sonu Altın Fiyatı Tahmini

İslam Memiş, altın fiyatları için yaptığı yıl sonu tahmininde, altın ve gümüşün her ay yeni rekorlar kırmasını beklediğini belirtti. Yıl sonunda gram altının 3 bin veya 3.200 TL seviyelerine ulaşmasını beklediğini söyledi. Bu tahminler, yatırımcıların altına olan ilgisini artırabilir ve fiyatların yükselmesine katkıda bulunabilir.

Dolar Kuru ve EUR/USD Paritesi

Dolar kuru için önemli bir etken olan EUR/USD paritesi hakkında da görüş bildiren Memiş, destek seviyelerinin kırılması halinde doların yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini ifade etti. Bu durum, doların güçlenmesine ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken yeni fiyatlama süreçlerine yol açabilir.

Bitcoin İçin Yeni Rakamlar

Bitcoin hakkında da değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, Bitcoin fiyatının 52 bin ile 62 bin dolar arasında seyretmesini beklediğini belirtti. Kripto para piyasasındaki dalgalanmaların yatırımcılar üzerinde büyük etkisi olabileceğini ve bu süreçte dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Altın Yatırımcıları İçin Uyarılar

Altın fiyatlarının yıl sonuna kadar rekor seviyelere ulaşabileceğini belirten İslam Memiş, yatırımcıların altın alım satımlarında dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Altın, genellikle güvenli liman olarak görülse de piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle ani fiyat değişiklikleri yaşanabilir. Yatırımcıların bu süreçte uzun vadeli stratejiler benimsemeleri, ani kararlar yerine piyasa trendlerini takip etmeleri önemlidir.

Dolar ve EUR/USD Paritesi İlişkisi

Dolar kuru üzerindeki en önemli etkenlerden biri olan EUR/USD paritesi, global piyasalarda doların değerini belirlemede kritik rol oynar. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, paritenin destek seviyelerini kırması, doların güçlenmesine ve yatırımcıların dolar alımlarını artırmasına yol açabilir. Bu durum, piyasalarda doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasını sağlayabilir.

İslam Memiş'in Uyarıları ve Tavsiyeleri

İslam Memiş, piyasalar üzerinde yaptığı değerlendirmelerde yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Altın, dolar ve kripto para piyasalarındaki ani değişikliklerin yatırımcıları zor durumda bırakabileceğini belirten Memiş, yatırımcıların bu tür süreçlerde temkinli olmaları gerektiğini ifade ediyor. Piyasalardaki dalgalanmaların büyük fırsatlar sunduğu kadar büyük riskler de barındırdığını unutmamak gerekiyor.

Trump'a yönelik suikast girişimi piyasaları nasıl etkiler? Donald Trump'a yönelik suikast girişimi, piyasalar üzerinde büyük bir belirsizlik yaratabilir. Özellikle ABD'deki siyasi istikrarın bozulması, global piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. İslam Memiş, bu tür gelişmelerin altın, dolar ve kripto para piyasalarında ani hareketler yaratabileceğini belirtiyor.

Dolar kuru neye göre belirlenir? Dolar kuru, global ekonomik göstergeler, merkez bankalarının politikaları ve özellikle EUR/USD paritesi gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. İslam Memiş, destek seviyelerinin kırılması halinde doların güçlenebileceğini ifade ediyor.

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olur? İslam Memiş, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 3 bin veya 3.200 TL seviyelerine ulaşmasını beklediğini belirtiyor. Altın, genellikle güvenli liman olarak görülse de piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle fiyat değişiklikleri yaşanabilir.

Bitcoin fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş, Bitcoin fiyatlarının 52 bin ile 62 bin dolar arasında hareket etmesini beklediğini ifade ediyor. Kripto paraların yüksek volatiliteye sahip olması, yatırımcılar için hem büyük fırsatlar hem de büyük riskler barındırıyor.

Keriz silkeleme operasyonu nedir? Keriz silkeleme operasyonu, finansal piyasalarda yatırımcıları yanıltmak amacıyla yapılan ani ve sert hareketlerdir. Bu tür operasyonlar, küçük yatırımcıların panik yapmasına ve zarar etmesine yol açabilir.

Yatırımcılar bu süreçte nelere dikkat etmeli? Yatırımcıların bu süreçte dikkatli ve temkinli olmaları büyük önem taşıyor. Piyasa trendlerini takip etmek, uzun vadeli stratejiler benimsemek ve ani kararlar almamak önemlidir. İslam Memiş, özellikle altın, dolar ve kripto para yatırımlarında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

NOT: Burada yer alan bilgiler İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalardan derlenmiş olup takvim.com.tr tarafından yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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