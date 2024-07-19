Uzman isim: ’Altında Temmuz kasırgası bitti, şimdi hazır olun’ dedi! Yeni rekor için tarih verdi! 2024 sonu tahmini ise...

İslam Memiş , piyasalar üzerinde yaptığı değerlendirmelerde yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Altın, dolar ve kripto para piyasalarındaki ani değişikliklerin yatırımcıları zor durumda bırakabileceğini belirten Memiş, yatırımcıların bu tür süreçlerde temkinli olmaları gerektiğini ifade ediyor. Piyasalardaki dalgalanmaların büyük fırsatlar sunduğu kadar büyük riskler de barındırdığını unutmamak gerekiyor.

Dolar kuru neye göre belirlenir? Dolar kuru , global ekonomik göstergeler, merkez bankalarının politikaları ve özellikle EUR/USD paritesi gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. İslam Memiş, destek seviyelerinin kırılması halinde doların güçlenebileceğini ifade ediyor.

Trump'a yönelik suikast girişimi piyasaları nasıl etkiler? Donald Trump 'a yönelik suikast girişimi, piyasalar üzerinde büyük bir belirsizlik yaratabilir. Özellikle ABD 'deki siyasi istikrarın bozulması, global piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. İslam Memiş , bu tür gelişmelerin altın, dolar ve kripto para piyasalarında ani hareketler yaratabileceğini belirtiyor.

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olur? İslam Memiş, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 3 bin veya 3.200 TL seviyelerine ulaşmasını beklediğini belirtiyor. Altın, genellikle güvenli liman olarak görülse de piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle fiyat değişiklikleri yaşanabilir.

Bitcoin fiyatları ne kadar olacak? İslam Memiş, Bitcoin fiyatlarının 52 bin ile 62 bin dolar arasında hareket etmesini beklediğini ifade ediyor. Kripto paraların yüksek volatiliteye sahip olması, yatırımcılar için hem büyük fırsatlar hem de büyük riskler barındırıyor.