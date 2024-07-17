70 milyarlık paket! Vergi yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlediği basın toplantısıyla 53 maddelik teklif hakkında bilgi verdi. Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelecek olan teklif şu değişiklikleri içeriyor:

AK Parti, uzun süredir hazırlıkları devam eden vergi yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Meclis tatile girmeden yasalaştırılacak teklif kapsamında 70 milyar lirayı bulan bir vergi geliri bekleniyor.

KÜRESEL ŞİRKETLERE VERGİ: Küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kârdan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi kesilecek. ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ: Yurt içi şirketleri için asgari kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10'undan aşağı olmayacak.





EYT PRİM DESTEĞİ KALKIYOR: EYT'liler aynı işyerinde çalışmaya devam ederse işverene sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırılacak.



FATURA ALMAYAN VE VERMEYENE CEZA ARTIYOR: Vergi usulsüzlük cezaları ve bazı fiillerin tekrarında uygulanacak özel usulsüzlük cezaları artıyor. Teklifin gerekçesinde, "Fatura verilmemesi, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmemesi hallerinde uygulanan 3 bin 400 lira ceza tekrarı halinde birinci tespitte 10 bin lira olarak uygulanacak. Sonraki tespitlerde ceza tutarı artırılacak" denildi.

Fatura, bilet, fiş, gider makbuzu almadıkları tespit edilenlere ise 5 bin lira ceza verilecek. Fatura başı ceza 680 lira olarak uygulanacak. Ancak bir yıl içindeki toplam ceza 50 bin lirayı geçemeyecek. Vatandaş 5 iş günü içinde belge düzenlenmediğini idareye bildirirse cezadan vazgeçilecek.