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70 milyarlık paket! Vergi yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Kayıt dışılığı önleyecek, vergide adalet sağlayacak 70 milyar liralık paket Meclis’e sunuldu. Yeni vergiler içeren pakette dar gelirliye yönelik düzenleme bulunmuyor.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 07:02 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:02
70 milyarlık paket! Vergi yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu

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AK Parti, uzun süredir hazırlıkları devam eden vergi yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Meclis tatile girmeden yasalaştırılacak teklif kapsamında 70 milyar lirayı bulan bir vergi geliri bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlediği basın toplantısıyla 53 maddelik teklif hakkında bilgi verdi. Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelecek olan teklif şu değişiklikleri içeriyor:



KÜRESEL ŞİRKETLERE VERGİ: Küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kârdan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi kesilecek.

ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ: Yurt içi şirketleri için asgari kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10'undan aşağı olmayacak.



EYT PRİM DESTEĞİ KALKIYOR: EYT'liler aynı işyerinde çalışmaya devam ederse işverene sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırılacak.

FATURA ALMAYAN VE VERMEYENE CEZA ARTIYOR: Vergi usulsüzlük cezaları ve bazı fiillerin tekrarında uygulanacak özel usulsüzlük cezaları artıyor. Teklifin gerekçesinde, "Fatura verilmemesi, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmemesi hallerinde uygulanan 3 bin 400 lira ceza tekrarı halinde birinci tespitte 10 bin lira olarak uygulanacak. Sonraki tespitlerde ceza tutarı artırılacak" denildi.

Fatura, bilet, fiş, gider makbuzu almadıkları tespit edilenlere ise 5 bin lira ceza verilecek. Fatura başı ceza 680 lira olarak uygulanacak. Ancak bir yıl içindeki toplam ceza 50 bin lirayı geçemeyecek. Vatandaş 5 iş günü içinde belge düzenlenmediğini idareye bildirirse cezadan vazgeçilecek.



YİD PROJELERİNE YÜZDE 30 VERGİ: Yap, işlet, devret (YİD) modeli ile kamu özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınacak.

AVUKAT, DOKTORA SIKI DENETİM: Doktor, diş hekimi gibi serbest meslek erbabı gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatları tespit edilecek. Tespit edilen hasılatları ile beyanları arasında yüzde 20'yi aşan oranda uyumsuzluk olanlar izaha davet edilecek. İzahın yeterli bulunmaması halinde hasılat tespitlerinden hareketle vergi tarhı uygulanacak.



TÜTÜN ÜRÜNLERİ: Bazı tütün mamullerinden alınan maktu vergi tutarına ilişkin asgari maktu vergi tutarının yüzde 20'sine kadar olan sınırlama kaldırılacak.

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI: Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2'den yüzde 2.25'e çıkartılıyor.

KAYIT DIŞI CEZALARI ARTIYOR: Vergi dairesinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi cezası, verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1.5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4.5 kat olarak uygulanacak.



KDV DÜZENLEMELERİ: Birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde, devreden KDV ve iade hakkının 5 takvim yılı kriterine veya zamanaşımına bağlı olmaksızın vergi incelemesi yoluyla yeni şirkete devrine izin verilecek. Mükelleflerin KDV beyannamelerinde yer alan indirilecek KDV tutarlarının 5 takvim yılı süresince indirim yoluyla giderilememesi halinde, bu süre sonunda kayıtlardan çıkarılarak yapılacak vergi incelemesi ile gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınmasına imkân sağlanıyor.

İNTERNET REKLAMLARI: Elektronik ticaret ve her türlü dijital ortamdaki reklam, ilan, satış ve kiralama gibi ticari faaliyetlerini eksik bildirenlere özel usulsüzlük cezası verilecek. Ceza, mükelleflerin ekonomik ve ticari büyüklükleri ile orantılı olacak.



KIYMETLİ MADENLER: Döviz ve döviz hesaplarında olduğu gibi şirket ve bankaların aktifinde yer alan kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı mevduat hesaplarının borsa rayici ile değerlendirilmesi ve değerleme farklarının vergilendirilmesi sağlanıyor.

DEPREM YARDIMLARINA İSTİSNA: Yabancı devlet kurum ve kuruluşları tarafından deprem nedeniyle yapılacak yardımlara KDV istisnası sağlanacak.

LİMAN VERGİSİ İSTİSNASI: Ticari olmayan gezi, eğlence, spor gibi faaliyetlerde kullanılan deniz taşıma araçlarına yat limanlarında verilen kiralama, bakım hizmetlerde KDV istisnası kaldırılıyor.

UZLAŞMA KAPSAMI DIŞI: Vergiye gönüllü uyumun artırılmasını sağlamak için vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkartılacak.



BAŞKASININ POS VE IBANINA CEZA
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, başkalarının IBAN'ını kullanan ve kullandırana asgari 30 bin lira, azami 20 milyon lira olmak üzere işleme konu tutarın yüzde 10'u nispetinde, özel usulsüzlük cezası kesilecek. Başkasının POS cihazını kullanan ya da kullandıranlara her bir tespit için bilanço esasında defter tutanlara 75 bin lira, işletme hesabında defter tutanlara 37 bin 500 lira, diğer mükelleflere 19 bin 500 lira ceza kesilecek.



YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI
150 lira olan yurt dışı çıkış harcı 500 liraya yükseltilecek ve yıllık yeniden değerleme oranına göre arttırılacak. Uygulama yasa yürürlüğe girdikten 10 gün sonra başlayacak.

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