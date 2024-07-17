O banka duyurdu: Aylık 17.739 TL taksitle 2 milyon 500 bin TL kredi müjdesi!

Ziraat Bankası, orta gelir grubundan vatandaşlara yönelik olarak hazırladığı yeni konut kredisi kampanyası ile ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı sunuyor. Bu kredi paketi, aylık sadece 17.739 TL taksit ödeme imkanı ile 2.5 milyon TL'ye kadar finansman sağlayarak dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle orta gelirli ailelerin ev sahibi olma yolundaki mali yüklerini hafifletmeyi amaçlayan bu kampanya, uygun ödeme koşulları ile geniş bir kitleye hitap etmeyi hedeflemektedir. Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu bu cazip teklif, konut edinmek isteyen birçok birey için mükemmel bir fırsat oluşturmakta ve ev sahibi olma sürecini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.