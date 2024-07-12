SGK listeyi açıkladı! 1993-2019 arası adı soyadı listede olan herkes emekli

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malul durumdaki bireylere destek olmak amacıyla erken emeklilik hakkı sunuyor. Malulen emeklilik, çalışma gücünün en az %60'ını kaybetmiş kişilere tanınan önemli bir haktır. Bu sistem, ciddi sağlık problemleri nedeniyle normal çalışma kapasitesini sürdüremeyen bireyler için hayati bir önem taşımaktadır.
SGK'NIN BELİRLEDİĞİ ÖNCELİKLİ HASTALIKLAR LİSTESİ
SGK malulen emeklilik için bazı hastalıkları öncelikli olarak sıralamıştır.
Bu hastalıklar arasında kanser, epilepsi, Parkinson hastalığı, beyin tümörleri ve Behçet hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları yer alırken, AIDS, tüberküloz, siroz gibi kronik durumlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir.