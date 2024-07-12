SGK listeyi açıkladı! 1993-2019 arası adı soyadı listede olan herkes emekli

Malulen emekli likten faydalanabilmek için bazı kriterler bulunmaktadır. İlk olarak, çalışanın en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olması ve en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor.

Ayrıca, maluliyet durumunun sigortalı olarak işe başladıktan sonra meydana gelmiş olması ve maluliyetin resmi olarak belgelenmesi şartları da aranmaktadır. Bu süreçte, emeklilik başvurusu için en az %60 oranında iş gücü kaybının saptanmış olması gerekiyor.