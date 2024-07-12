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SGK listeyi açıkladı! 1993-2019 arası adı soyadı listede olan herkes emekli

Çalışma hayatı birçok kişi için ekonomik ve sosyal yaşamın temel taşlarından birini oluşturuyor. Ancak beklenmedik sağlık problemleri bu düzeni derinden etkileyebiliyor. Özellikle ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşan çalışanlar işlerini sürdürme kapasitesinde ciddi kayıplar yaşayabilir. Bu durumlar sadece fiziksel değil, psikolojik ve ekonomik olarak da büyük zorluklara yol açıyor.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 09:00 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 09:00
SGK listeyi açıkladı! 1993-2019 arası adı soyadı listede olan herkes emekli

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malul durumdaki bireylere destek olmak amacıyla erken emeklilik hakkı sunuyor. Malulen emeklilik, çalışma gücünün en az %60'ını kaybetmiş kişilere tanınan önemli bir haktır. Bu sistem, ciddi sağlık problemleri nedeniyle normal çalışma kapasitesini sürdüremeyen bireyler için hayati bir önem taşımaktadır.

SGK'NIN BELİRLEDİĞİ ÖNCELİKLİ HASTALIKLAR LİSTESİ

SGK malulen emeklilik için bazı hastalıkları öncelikli olarak sıralamıştır.

Bu hastalıklar arasında kanser, epilepsi, Parkinson hastalığı, beyin tümörleri ve Behçet hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları yer alırken, AIDS, tüberküloz, siroz gibi kronik durumlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Malulen emeklilikten faydalanabilmek için bazı kriterler bulunmaktadır. İlk olarak, çalışanın en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olması ve en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor.

Ayrıca, maluliyet durumunun sigortalı olarak işe başladıktan sonra meydana gelmiş olması ve maluliyetin resmi olarak belgelenmesi şartları da aranmaktadır. Bu süreçte, emeklilik başvurusu için en az %60 oranında iş gücü kaybının saptanmış olması gerekiyor.

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