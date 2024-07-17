Müşteri memnuniyetine yapay zeka katkısı

Yapay zeka hayatın her alanında olduğu gibi müşteri deneyimi yönetimi alanında da etkisini artırıyor. Tempo BPO'nun Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Özkale, "Araştırmalara göre, yapay zeka destekli müşteri hizmetleri çözümleri, müşteri memnuniyetini yüzde 25 artırıyor" dedi. 2025 yılına kadar müşteri hizmetleri rollerinin yüzde 40'ında yapay zeka destekli çözümlerin kullanılacağının öngörüldüğünü ifade eden Özkale, "Yapay zeka kullanımı arttığında, rekabette ayrışmak isteyen kurumlar daha kişiselleşmiş servisler için yine insan gücünden yararlanacak" diye konuştu.

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