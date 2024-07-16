Kök maaş hesaplama nasıl yapılır? 10.000, 11.000, 12.000, 12.500 TL emekli maaşı alanlara kaç TL zam geldi? Maaş farkı ne zaman yatacak?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Son dakika haberleri: Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemede sona gelindi. AK Parti, en düşük emekli maaşı için yeni rakamı duyurdu. Buna göre, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Bu düzenleme, süratle Meclis'e sevk edilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLDU Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koordineli bir şekilde teknik ve bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Çalışma AK Parti kurmaylarıyla da paylaşıldı.