Kök maaş hesaplama nasıl yapılır? 10.000, 11.000, 12.000, 12.500 TL emekli maaşı alanlara kaç TL zam geldi? Maaş farkı ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri: Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemede sona gelindi. AK Parti, en düşük emekli maaşı için yeni rakamı duyurdu. Buna göre, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Bu düzenleme, süratle Meclis'e sevk edilecek.
Son dakika haberleri: Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemede sona gelindi. AK Parti, en düşük emekli maaşı için yeni rakamı duyurdu. Buna göre, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Bu düzenleme, süratle Meclis'e sevk edilecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLDU
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koordineli bir şekilde teknik ve bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Çalışma AK Parti kurmaylarıyla da paylaşıldı.
Emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatifli rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu ve karar verildi.
En düşük emekli maaşı için yeni rakamı 12 bin 500 TL olarak açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilerimize asgari ödeme tutarını 12.500 TL'ye yükseltiyoruz. Asgari emeklilik tutarının artırılmasının bütçeye maliyeti 6 aylık dönemde 33,2 milyar TL. Önümüzdeki dönem emeklilik sisteminde daha dengeli, daha adil bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor, bunun için bütçe disiplinini bozmadan bir gelir kalemi oluşturmamız lazım, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
KÖK MAAŞ HESAPLAMA
Emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarı ile beraber hesaplanır.
Emekli Kök Maaş = Aylık Tutar + Ek Ödeme Tutarı
Emekli aylık toplam tutar ise; emekli kök aylığı hazine desteği (5510 Ek 19) ve kesintiler çıkarılarak hesaplanmaktadır.
Toplam Emekli Maaşı = (Emekli Kök Maaş + 5510 EK 19 Hazine Desteği) – Kesintiler
KÖK MAAŞIMI NASIL ÖĞRENİRİM?
E-devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. Arama kısmına "Emekli Hizmet Dökümü" veya "Emekli Aylığı Sorgulama" yazarak çıkan sonucu tıklayınız. İlgili bölümde, emekli maaşı ve emekli kök aylığı gibi bilgilere erişim sağlayabileceğiniz bir ekran görüntülenecektir.
FARKLAR AĞUSTOS'TA
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında yüzde 24.73 oranında zamlı maaşını alacak. En düşük maaşa zam kararı doğrultusunda oluşacak farklar ise Temmuz ayına yetişmeyeceği için Ağustos ayı içinde emeklilerin hesabına yatırılacak. SSK emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ- Kur emeklileri ise 25'i ile 28'i arasında alıyor.