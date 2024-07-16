Yetime -engelliye ayda 5.682 TL

Yüzde 40 ve üzeri engeli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler ile annesi ya da babası olmayan maddi durumu yetersiz çocuklara, Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığı ile destek veriyor. Desteğin tutarı Temmuz ile birlikte arttı. Bu yılın ikinci yarısında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık 5 bin 683 lira ödenecek. Bu aylıktan yararlanmak için engelli veya yetimin; sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Muhtaç aylığı için kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise engelini belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, bunları ikamet ettiği ilin Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne iletiyor.