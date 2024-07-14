Milyonlara maaş rehberi: Emekli aylıkları nasıl hesaplanıyor? Refah payı nedir? Seyyanen ödeme nedir? İşte tüm cevaplar...

KÖK MAAŞ KAVRAMI NEDİR?

Kök maaş emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteriyor. Bu maaşa yüzde 4 oranında her ay ek ödeme eklenip bankaya yatırılıyor. O yüzden bankaya yatan para değil, sizin için hesaplanan miktar emekli aylığınızı gösteriyor. Bunu e-Devlet'ten görmek mümkün.





TABAN MAAŞ NASIL UYGULANIYOR?

Özellikle pandemi döneminde başlayan uygulama en düşük emekli maaşı belirleme olarak gerçekleşiyor. Şu anda uygulanan taban maaş 10 bin TL. Kök maaşınız yani kazancınıza göre hesaplanan asıl emekli maaşınız bunun altındaysa Hazine tarafından yapılan bir sosyal ödeme ile aylık taban maaşa tamamlanıyor.

SEYYANEN ÖDEME NEDİR?

Emekliler her 6 ayda bir enflasyona bağlı olarak oransal artış alıyor. Bunun dışında yapılan tüm ödemeler seyyanen ödemeyi kapsıyor. Taban maaşa tamamlanan kök aylıklar için Hazine'nin ödediği tutar da seyyanen ödeme kapsamında değerlendiriliyor.





ENFLASYON FARKI NEDİR?

Her yıl ocak ve Temmuz aylarında memur emeklileri için uygulanan bir aylık artışı. Toplu sözleşme zammı belli olan emekli memurlara bunun üzerinde ortaya çıkan enflasyon kadar fark ödeniyor. Fark bir önceki zam oranına bakılarak hesaplanıyor.