Milyonlara maaş rehberi: Emekli aylıkları nasıl hesaplanıyor? Refah payı nedir? Seyyanen ödeme nedir? İşte tüm cevaplar...

Türkiye'de emekli sayısı 16 milyona dayanmış durumda. Her yıl Ocak, Temmuz aylarında emeklilerin alacakları zamlar tartışma konusu oluyor. Bu arada hem zamlarla ilgili hem maaş sistemiyle ilgili kafaları karıştıran çok sayıda kavram ortaya çıkıyor. Bu kavramlar ne anlama geliyor? İşte bu soruların cevapları...
EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de emekli maaşlarını belirleyen en önemli parametre kişilerin çalışırken SGK'ya bildirilen prime esas kazançları. İlk işe giriş tarihinden son tarihe kadar tüm kazançlar hesaba katılarak emekli aylığı belirleniyor. Emekli aylıkları için üç ayrı hesap yapılıyor. 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası için ayrı ayrı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları kullanılıyor. Memur emeklilerinde ise ek gösterge kademe derece gibi memurluk sırasındaki parametrelere göre emekli aylığı belirleniyor.
AYLIK BAĞLAMA ORANI NEDİR?
Emekli maaşı hesaplanırken uygulanan çarpanlardan birisi. Ortalama kazancınız bu oran ile çarpılarak emekli aylığınız belirleniyor. Belirlenen aylık enflasyon büyüme rakamı gösterge gibi güncellemelerle bugünkü halini alıyor.