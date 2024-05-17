Milli Emlak az önce açtı! 85 bin TL’lik 641 m2 araziyi ilk başvuran alacak! Muğla’nın göbeğinde tiny house isteyene müjde!

Özellikle alt ve orta gelir grubundan olanlar için konut edinme imkanı sunan TOKİ'nin ardından, Milli Emlak da arsa ve arazi satışlarına hız kazandırıyor. Bu yeni fırsatlar, ucuz tapu sahibi olmak isteyenler ve gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için müjdeli bir haber niteliği taşıyor.