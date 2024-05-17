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Milli Emlak az önce açtı! 85 bin TL'lik 641 m2 araziyi ilk başvuran alacak! Muğla'nın göbeğinde tiny house isteyene müjde!

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul ve arazi yönetimi kuruluşu Milli Emlak, yeni ilanlarını yayımlayarak ev sahibi olmak isteyenler ve yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunuyor. Milli Emlak tarafından satışa sunulan gayrimenkuller, her bütçeye uygun seçenekler sunarak geniş bir kitleye hitap ediyor. Atıl durumda olan hazine arazileri, arsalar, hobi bahçeleri, fındıklıklar ve lojmanlar gibi çeşitli gayrimenkuller, kelepir fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 09:33 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 09:37
Milli Emlak az önce açtı! 85 bin TL’lik 641 m2 araziyi ilk başvuran alacak! Muğla’nın göbeğinde tiny house isteyene müjde!

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Özellikle alt ve orta gelir grubundan olanlar için konut edinme imkanı sunan TOKİ'nin ardından, Milli Emlak da arsa ve arazi satışlarına hız kazandırıyor. Bu yeni fırsatlar, ucuz tapu sahibi olmak isteyenler ve gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için müjdeli bir haber niteliği taşıyor.

Milli Emlak, resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulan taşınmazlar için kelepir fiyatlar talep ediyor. Her ilanın detayları, satış tarihi ve saati ile birlikte site üzerinde yer alıyor.

Satışı yapılacak olan taşınmazlar ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek. İhalelerde taşınmazın özellikleri, büyüklüğü, sınırları, bulunduğu il, ilçe ve mahalle gibi detaylar net bir şekilde belirtiliyor.

Milli Emlak tarafından paylaşılan ilan

MUĞLA KAVAKLIDERE SATILIK ARAZİ İLANI

Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺85.000,00
Teminat Bedeli ₺25.500,00
Uygun Yüzölçümü 641,93 m²
İhale Tarihi 30/05/2024
İhale Saati 09:15
İhale Yeri Muğla / Kavaklıdere
İletişim Adresi https://mugla.csb.gov.tr/
Telefon (252) 592 77 78

Milli Emlak adresinde yer alan diğer ilanlar

24 AY TAKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI

Milli Emlak tarafından satışa sunulan taşınmazlarda alıcılarına çeşitli avantajlar da sunuluyor.

Bunlar arasında 5 yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti hakkı ve isteyenlere 24 ay eşit taksitle ödeme kolaylığı gibi imkanlar bulunuyor.

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