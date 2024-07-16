Erva Raziye Asar cinayetinde yeni detaylar! Katilin kan donduran planı ortaya çıktı! Kod adı: Şule

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İstanbul Beylükdüzü'nde 20 gün boyunca kayıp olan ve temizlik için evine gittiği kişi tarafından öldürülüp cesedi parçalara ayrıldığı belirlenen Erva Raziye Asar'ın (23) ölümüyle ilgili yeni gelişmelere ulaşıldı.

Erva Raziye Asar SORGUYA ALINDI

Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; genç kızın izini sürdü. En son girdiği evden bir daha çıkmadığını tespit eden ekipler, son görüştüğü kişi olan Fethi Dağlı'yı (43) sorguya aldı. Dağlı, "Benim eve geldi kahvaltı yaptık gitti" dedi.