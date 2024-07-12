Kan donduran olay! Kayıp başvurusu yapılan kadının cesedi Beylikdüzü’nde inşaatta bulundu

Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki bir inşaatta kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine adresi kontrol etti.

İstanbul Esenyurt 'ta ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan kadının cesedi Beylikdüzü'nde bir inşaatta parçalanmış halde bulunurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

PARÇALARA AYRILMIŞ HALDE POŞETTE BULUNDU

İnşaatta inceleme yapan ekiplerce, bir kadına ait cesedin 6 parçaya ayrılmış şekilde poşete konulduğu anlaşıldı. Yapılan çalışmada, cesedin ailesi tarafından 19 Haziran'da kayıp başvurusunda bulunulan E.R.A'ya (23) ait olduğu belirlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, E.R.A'nın temizlik için evine gittiği F.D'yi (43) gözaltına aldı. Kadının temizlik için gittiği evde şüpheli tarafından boğularak öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı tespit edildi. F.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



