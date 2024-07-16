SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yeni rekor! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 11.186,45 bandını aştı | PİYASALARDA SON DURUM

Borsa İstanbul, günün ilk yarısını yeni bir rekorla kapattı. 11.186,45 bandını aşan BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 50 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve piyasalarda son durum.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 13:28 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 13:36
Yeni rekor! Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 11.186,45 bandını aştı | PİYASALARDA SON DURUM

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 11.186,45 puanla yeni bir rekora imza attı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Günün ilk yarısında 11.186,45 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,72 puan ve yüzde 0,48 değer kazancıyla 11.117,57 oldu.

Toplam işlem hacmi 50 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Borsa İstanbulBorsa İstanbul

Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,76 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,07 ile iletişim oldu.

Borsa İstanbulBorsa İstanbul

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesine karşın ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı kazanacağı ihtimalinin artması ile ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin tekrar yükselebileceği endişesinin yön bulmayı zorlaştırdığını söyledi.

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump'ın hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması hem başkanlık yarışındaki gidişatı hem de gelecek dönem ekonomi politikalarına yönelik beklentileri etkiledi.

Silahlı saldırıya uğrayan Donald TrumpSilahlı saldırıya uğrayan Donald Trump

Analistler, saldırının ABD'de daha fazla siyasi çekişmeye neden olma potansiyeli taşımasına karşın Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalini artırdığını belirtti.

Bu durumun ABD'nin gelecek dönemde izleyeceği ekonomi politikalarını da etkilemesinin öngörüldüğünü dile getiren analistler, özellikle Trump döneminde öne çıkan ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelebileceği olasılığının Çin başta olmak üzere bazı ülkelerin pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olduğunu ifade etti.

Fed Başkanı PowellFed Başkanı Powell

Öte yandan, Fed Başkanı Powell'ın dünkü açıklamaları para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken, yıl sonuna kadar Bankanın en az 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki 3 verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, piyasalarda son durum ne? İşte detaylar:

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
En düşük emekli maaşı belli oldu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
Emekliye en az 12 bin 500 TL! Kimler nasıl yararlanacak? Ödeme takvimi nasıl işleyecek?
15 Temmuz’un 8. yılında Saraçhane’de şehitlerin kemiklerini sızlatan kare! İmamoğlu PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen Zeydan’ı ağırladı
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transferde Oğuz Aydın yanıtı! Dev çalım yükleniyor
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
Trump müstakbel başkan yardımcısını seçti! Kim bu JD Vance? Avrupa’ya veto İsrail’e destek
HAVA DURUMU | Meteorolojiden 17 ile sarı kodlu alarm! İstanbul’a sıcak hava uyarısı: 28 Temmuz’a kadar sürecek
Galatasaray’ın transferine Mauro Icardi engeli! Yönetimi düşündüren detay
Manisa Soma’da orman yangını 2’nci gününde! 2 mahalle 240 hane tahliye edildi girişler yasaklandı
İsrail Gazze’den çekiliyor mu? New York Times’tan flaş iddia: O bölgede hareketlilik başladı
Trump saldırısında şoke eden detay! Gizli Servis artık kendisini kurtaramaz: Suikastçı eski başkanı vurmadan önce öyle bir şey yaptı ki…
Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Hayranlarını üzdü! Yoğun bakımdan çıktıktan sonra...
Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Planlar altüst oldu
YKS sonuçları açıklandı | Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak 2024? İşte tercih kılavuzu ve 2-4 yıllık taban puanları...
SON DAKİKA