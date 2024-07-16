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Balonlar Türk bayraklarıyla uçtu

Kapadokya’da Türk bayraklarıyla havalanan balonlar, yaklaşık 1 saat boyunca bölge semalarında uçtu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Balonlar Türk bayraklarıyla uçtu

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Kapadokya'da sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve posterlerle uçuş gerçekleştirdi. UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ndeki Kapadokya'da, turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balonları gün doğumu vaktinde uçuş için hazırlandı. Nevşehir'in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki kalkış alanındaki balonların sepetlerine görevlilerce Türk bayrakları ve posterler asıldı. Bölgedeki bir firma tarafından tasarlanıp üretilen kalp figürlü sıcak hava balonunun sepetine ise üzerinde şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ile "unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankart yerleştirildi. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülen balonlar yaklaşık 1 saat boyunca bölge semalarında uçtu.

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