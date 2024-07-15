Ajet’ten ’rötar’ algısını yıkacak adım! Ankara’da 5 Sabiha Gökçen’de 7 yedek uçak hazırda bekliyor

SABAH'tan Merve Bilkay'ın haberine göre; Şirketin düşük maliyetli havayolu konseptiyle kurulduğunu ifade eden Sarp,dedi. Sarp eleştiriye açık olduklarını ancak sosyal medyada doğru olmayan paylaşımlarla ilgili yasal haklarını kullanacaklarını ifade ederek,diye konuştu.

Havacılık sektöründe şirketlerin yüzde 70 dış hat, yüzde 30 iç hat penetrasyonuyla çalıştığını belirten Sarp, kendilerinin bunun tam tersi yüzde 70 iç hatla çalıştığını fakat dış hat sayısını artıracaklarını söyledi. Sarp, önümüzdeki 10 yılda dış hatlarda ortalama yılda yüzde 10-15, iç hatlarda ise yüzde 6 büyüme hedeflediklerini söyledi. Önümüzdeki 5 yılda 150, 10 yılda ise 200 uçağa ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Sarp, 1.600'ü kabin olmak üzere 2.250 çalışana sahip olduklarını kaydetti. Kokpit ilanına çıktıklarını hatırlatan Sarp, yıl sonunda istihdamın 3 bini bulacağını vurguladı.Yeni şirket kurulunca yurt dışında iki yılda alınamayan izinlerin daha hızlı alındığına vurgu yapan Sarp, "İzinler geldikçe daha fazla yurt dışı noktaya uçacağız, ülkemize turist taşıyacağız. Gurbetçilerimizin daha ekonomik şartlarda gelmelerini sağlayacağız. Maliyetleri aşağı çektikçe daha çok kampanya düzenleyeceğiz" dedi.Dünyada 80-90 uçakla kurulan bir havayolu şirketi olmadığına dikkat çeken Sarp, "Yurt dışından danışmanlık almadık. THY'nin know how'ı ile hayata geçirdik. Kıyafetten yazılıma tamamen yerli ve milli şirketlerle çalıştık. Örneğin yazılımı Hitit firmasından aldık. Bizde başarılı olunca dünyaya ihraç etme konusunda önemli bir referans olacağız" değerlendirmesinde bulundu.