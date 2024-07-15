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Ajet'ten 'rötar' algısını yıkacak adım! Ankara'da 5 Sabiha Gökçen'de 7 yedek uçak hazırda bekliyor

AJet, Makedonya'nın başkenti Üsküp'ü uçuş destinasyonları arasına ekledi. Törende konuşan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, AJet'in adının rötarla anılmasının önüne geçeceklerini vurgularken, bu algıyı yıkmak için Ankara'da 5, Sabiha Gökçen'de ise 7 yedek uçağın hazır beklediğini söyledi.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 09:25 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 09:25
Ajet’ten ’rötar’ algısını yıkacak adım! Ankara’da 5 Sabiha Gökçen’de 7 yedek uçak hazırda bekliyor

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Kurban Bayramı ve Euro 2024'ün etkisiyle tüm havayolu şirketlerinde rötarlarla ilgili sıkıntılar yaşandığını belirten AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, 6 ay gibi kısa bir sürede kurulan şirketin haksız eleştirilere maruz kaldığını söyledi.

Yeni destinasyonu Üsküp'e ilk uçuşu nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarp, her türlü eleştiriye açık olduklarını ancak çok büyük bir emeğin heba edilmemesi gerektiğini söyledi.

"ALDIĞIMIZ AKSİYONLARIN SONUÇLARINI GÖRMEYE BAŞLADIK"

Sarp, şöyle devam etti:

"Rötar yapmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. AJet'in rötarla anılmasının önüne geçeceğiz. Normalde alanda 3 yedek uçak bırakıyorduk, 'AJet rötarlı' algısını yıkmak için Ankara'da 5, İstanbul Sabiha Gökçen'de 7 yedek uçağımız var. Aksaklık var bahanesine sığınamayız. İki hafta içinde aldığımız aksiyonların hem Ankara hem Sabiha Gökçen'de sonuçlarını görmeye başladık." Sarp, bayram döneminde 500 bin yolcu taşıdıklarını söyledi.


EYLÜLDE NORMALE DÖNER

SABAH'tan Merve Bilkay'ın haberine göre; Şirketin düşük maliyetli havayolu konseptiyle kurulduğunu ifade eden Sarp, "Ankara'da büyük sıkıntımız kalmadı. Sabiha Gökçen'de uçakları koyduk ama slotları veya uçuş saatlerini değiştirmek Ankara kadar kolay değil. DHMİ yetkilileriyle çalışıyoruz. Burada da zamanı açacağız. Rötarlar eskisi gibi olmayacak. Elimizde olmayan sebeplerden yine rötar olacaktır ama en aza indirmek için çalışıyoruz. Bütün bunlar yeni kurulan bir şirket için bol sıfırlı maliyet demek ama biz üzdüğümüz yolcularımız için çalışıyoruz. Eylül ayından itibaren normalleşme olacak. Yeni uçaklarımız devreye girecek" dedi. Sarp eleştiriye açık olduklarını ancak sosyal medyada doğru olmayan paylaşımlarla ilgili yasal haklarını kullanacaklarını ifade ederek, "Marka imajına zarar veren kasıtlı söylemlere izin vermeyeceğiz. Vaktimizi gerçekten mağdur olan yolcu için harcamak istiyoruz" diye konuştu.


DIŞ HATLARDA BÜYÜYECEK

Havacılık sektöründe şirketlerin yüzde 70 dış hat, yüzde 30 iç hat penetrasyonuyla çalıştığını belirten Sarp, kendilerinin bunun tam tersi yüzde 70 iç hatla çalıştığını fakat dış hat sayısını artıracaklarını söyledi. Sarp, önümüzdeki 10 yılda dış hatlarda ortalama yılda yüzde 10-15, iç hatlarda ise yüzde 6 büyüme hedeflediklerini söyledi. Önümüzdeki 5 yılda 150, 10 yılda ise 200 uçağa ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Sarp, 1.600'ü kabin olmak üzere 2.250 çalışana sahip olduklarını kaydetti. Kokpit ilanına çıktıklarını hatırlatan Sarp, yıl sonunda istihdamın 3 bini bulacağını vurguladı.

YAZILIM DA YERLİ

Yeni şirket kurulunca yurt dışında iki yılda alınamayan izinlerin daha hızlı alındığına vurgu yapan Sarp, "İzinler geldikçe daha fazla yurt dışı noktaya uçacağız, ülkemize turist taşıyacağız. Gurbetçilerimizin daha ekonomik şartlarda gelmelerini sağlayacağız. Maliyetleri aşağı çektikçe daha çok kampanya düzenleyeceğiz" dedi.Dünyada 80-90 uçakla kurulan bir havayolu şirketi olmadığına dikkat çeken Sarp, "Yurt dışından danışmanlık almadık. THY'nin know how'ı ile hayata geçirdik. Kıyafetten yazılıma tamamen yerli ve milli şirketlerle çalıştık. Örneğin yazılımı Hitit firmasından aldık. Bizde başarılı olunca dünyaya ihraç etme konusunda önemli bir referans olacağız" değerlendirmesinde bulundu.


SATIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL

AJet'in yüzde 100 Türk Hava Yolları (THY) iştiraki olduğunu ve öyle de kalacağını vurgulayan Sarp, "Her gün 'şuna satılıyor' diye haber çıkıyor. Bu şirketin satılması hiçbir şekilde gündemimizde değil. Artık yakında sahibinden.com'da görürüz diye işi şakaya vuruyoruz" dedi.

2025 sonunda uçak içinde internet hizmeti vermeye başlayacaklarının altını çizen Sarp, "Yüzde 100 THY iştiraki TCI ile Türksat bir araya geldi ve bu konuda çalışıyorlar" dedi.
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