Türksat 6A başarıyla ilerliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğuna planlanan şekilde devam ettiğini bildirdi. Uraloğlu, "Şu anda uydumuz 32 bin kilometre yükseklikte güvenle yolculuğuna devam ediyor. Üçüncü ateşleme 14, dördüncü ateşleme 16, beşinci ateşleme ise 17 Temmuz'da yapılacak. Bu son ateşlemeyle uydunun uzaklığı 35 bin 786 kilometrede sabitlenecek" diye konuştu. Türksat 6A'nın 50 derece doğu test yörüngesine 23 Temmuz'da ulaşacağını belirten Uraloğlu, "3 ay sonra Ekim 2024'te ise normal operasyona alınacağı 42 derece doğu yörüngesine hareket ettirilecek" dedi.

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