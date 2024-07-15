% 100 yenilenebilir elektriğe ulaştı

'2030+ Sürdürülebilirlik Hedefleri Çerçevesi' kapsamında adımlar atmaya devam eden Henkel, Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi'nde önemli bir sürdürülebilirlik hedefini gerçekleştirdi. Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki tüm Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri üretim tesisleri, yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımına geçti. Türk Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanı, Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Operasyonlar Direktörü Mehmet Yılmaz, "Ülkemizdeki Gebkim ve Tuzla Yapıştırıcı Teknolojileri Fabrikalarımızda kullandığımız elektriğin tamamını, 2023'ten bu yana yenilenebilir kaynaklardan temin etmekteyiz. Şimdi aynı başarıyı Orta Doğu ve Afrika'daki tüm Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri üretim tesislerimizde de sağladık" dedi.

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