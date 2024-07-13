SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Harcama 5 milyon ama gelir beyanı yok! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: Takipteyiz

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 800 kişinin aylık 5 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı ancak hiç gelir beyan etmediği görüldü. Söz konusu isimler takibe alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 11:55 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 12:20
Harcama 5 milyon ama gelir beyanı yok! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten vergi açıklaması: Takipteyiz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre VDK, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek bütçe finansmanını iyileştiriyoruz." mesajı doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kurul, yüksek tutarda harcaması olduğu halde herhangi bir gelir beyan etmeyen veya düşük tutarlı gelir beyanında bulunan kişileri mercek altına aldı.

5 MİLYON GELİR VAR AMA VERGİ YOK!
Bu inceleme sırasında, bazı kişiler, VDK'nin radarına takıldı. Buna göre, ilk etapta tespit edilen 800 kişinin aylık 5 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı, lüks araçlara bindiği, lüks tüketimde bulunduğu ancak hiç gelir beyan etmediği ve vergi mükellefi olmadığı görüldü.

Vergi müfettişleri, şimdi bu kişileri yakın takibe aldı. Bu kişilerden bazısının aylık harcamasının 10 milyon lirayı bulduğu belirlendi. Harcamaları incelenerek bu gelirin kaynağı tespit edilecek ve bu gelirlerin vergilendirilmesi sağlanacak.

IBAN YOLUYLA TAHSİLAT YAPANLARA GELİR KAYNAĞI SORULUYOR
VDK, müşterilerini IBAN üzerinden ödemeye yönlendiren ve bu işlem karşılığında fiş veya fatura kesmeyen işletmelere yönelik de sıkı takip yürütüyor. Bu kapsamda Kurul tarafından incelemeye alınan IBAN hesabı sahiplerine vergi müfettişleri tarafından gelirin kaynağının tespitine yönelik detaylı sorular yöneltiliyor.

İnceleme sırasında hesap sahiplerinin bilgilerine başvurulurken hesaplarını başkasına kullandırmanın Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında suç sayıldığına ilişkin bilgilendirme yapılıyor.

Bu incelemelerde ilk sonuçlar alınırken, ilk tespitlere göre, IBAN hesapları aracılığıyla başkası adına tahsilat yapılmasına aracılık edenlerin genellikle şirket ortakları, çalışanları veya mükellef yakınları olduğu belirlendi. Hesaplarını başkalarına kullandıranlar ile farklı tahsilat yöntemleri kullanarak vergi kayıp kaçağına sebep olanlar hakkındaki incelemeler devam edecek. Bu noktada ifadesine başvurulanların doğru bilgi vermesi, mağdur olmamaları açısından oldukça önem taşıyor.

"MAİL ORDER" YÖNTEMİ MERCEK ALTINDA
Kurul, hizmet, e-ticaret ve mobilya gibi sektörlerde müşterilere, fiziki tahsilatın mümkün olmaması, taksit imkanları gibi sebeplerle alternatif olarak sıklıkla kullanılan "mail order" yöntemini de inceliyor. Bu yöntemle yapılan tahsilatlar, muhtemel vergisel risklerin varlığı nedeniyle takip ediliyor. VDK, "mail order" yöntemi kullanılarak yapılan tahsilatlarda satışı yapılan mal veya hizmet karşılığı fatura veya fiş düzenlenmeyen durumları izlemeye aldı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları söyledi:

"Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz.

IBAN veya "mail order" ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor.

Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MSB görüntüleri yayınladı: PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki mühimmat deposuna dönüştürdüğü yerler imha edildi 11 terörist etkisiz hale getirildi
Harcama 5 milyon ama gelir beyanı yok! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten vergi açıklaması: Takipteyiz
15 Temmuz gecesi Turkuvaz Medya’da neler yaşandı? Tarihe geçen anlar! Hainler milli iradenin sesini hedef aldı: Bir otobüs dolusu asker kapıdaydı
Emekliye ek zamda kritik tarih belli oldu: Gözler Külliye’de! | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
En Nesyri bıktırdı! İşte Fenerbahçe’nin yeni golcüsü
Başkan Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
AK Parti’ye geçmek isteyen muhalif belediyelere veto! Başkan Erdoğan sirk cambazlarına karşı uyarmıştı
İmparator İbrahim Tatlıses helallik istemişti |İbrahim Tatlıses’in son sağlık durumu nasıl? İdo Tatlıses açıkladı
Galatasaray’dan Ada çıkarması! Listede 2 yıldız var
Başıboş köpek düzenlemesi Meclis’te! TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı! Hangi hayvanlar uyutulacak?
HAVA DURUMU | İstanbul’da nem oranı yüzde 99’a ulaştı! Bunaltıcı hava ne kadar sürecek? Bugün hava nasıl? | 13 Temmuz 2024 hava durumu
15 Temmuz gecesi Meclis’te neler yaşandı? Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ anlattı: Öleceksek burada ölelim
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın acılı babasından yürek yakan feryat: Ben de Kürdüm Allah belanızı versin
Beşiktaş’a bir golcü daha: Taraftarlar çıldıracak! Cenk Tosun çabuk unutulacak
Merih Demiral kararının ardından UEFA’dan bir ayıp daha! Srebrenitsa katliamının anılmasına izin vermediler
SON DAKİKA