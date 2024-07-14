60 milyon turist gelecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 5 ayındaki istatistiklerde yabancı turist sayısında yaklaşık yüzde 14 artış olduğunu anımsatarak, "Haziranda da büyüme devam ediyor. 31 Temmuz'da daha kesin veriler üzerine konuşacağız ama ilk rakamlara baktığımız zaman 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar hedefimize sadığız." dedi.

Ersoy, ülke turizmindeki hedeflere ulaşılması ve turizmin 12 aya yayılması için proje ve yatırımları sürdürdüklerini vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre yılın ilk 5 ayında Türkiye'de 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçinin ağırlandığını hatırlatan Ersoy, "Turizm rakamlarını takip ediyoruz. 31 Temmuz'da kesin rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklayacak. Kesin verilerle daha iyi yorum yapma şansımız var. Ama iİlk 5 aylık rakamlara baktığımızda yabancı turist sayısında yüzde 14 civarında artış görüyoruz. Haziranda da büyüme devam ediyor" diye konuştu.