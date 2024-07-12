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Elektrikte yeni dönem: Faturasını düzenli ödeyene güvence bedeli yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tüketicileri için yeni taslak hazırladı. Faturasını düzenli ödeyenden yeni abonelikte güvence bedeli alınmayacak. Yabancı uyruklu tüketiciler ise güvence bedelini % 50 fazla ödeyecek.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 07:01 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:01
Elektrikte yeni dönem: Faturasını düzenli ödeyene güvence bedeli yok

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Elektrik tüketicileri için yeni dönem başlıyor. Faturasını düzenli ödeyenden yeni abonelikte güvence bedeli alınmayacak. Yabancı uyruklu tüketicilerden yüzde 50 fazla güvence bedeli alınacak. Kaçak elektrikle mücadelede yeni tedbirler geliyor.

Kaçak kullanım ceza katsayısı artacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikleri içeren taslağı görüşe açtı. 15 gün boyunca ilgili kurumlar ve sektörden gelecek görüşlerin ardından nihai şekli verilecek taslak çalışmaya göre, fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmaması planlanıyor. Mevcut durumda mesken aboneleri için 680-1.135 lira arasında güvence bedeli alınıyor. Borcundan dolayı sözleşmesi iptal edilen aboneler ise yeni abonelik yaptırmak için yüzde 50 daha fazla güvence bedeli ödüyor.

YÜZDE 50 DAHA FAZLA
Yabancı uyruklu tüketicilerin genellikle aboneliği sonlandırmadan kullanım yerini terk etmesinin yasal takibe konu kalıntı borç tutarını artırdığını tespit eden EPDK, yeni bir önlem aldı. Taslağa göre, tahsilat riski sebebi ile yabancı uyruklu tüketicilerin ilk abonelik işlemlerinde mevcut güvence bedeli, yüzde 50 daha fazla alınacak. Fatura ödemelerini 24 ay boyunca düzenli yapan yabancı uyruklu mesken aboneleri de bir sonraki aboneliklerinde güvence bedeli ödememe hakkına sahip olacak.

GÜVENCE BEDELİ İADE
Sonlandırılan perakende satış sözleşmesi kapsamında unutularak talep edilmeyen ve iadesi yapılamayan kalıntı güvence bedeli bütün imkânlar kullanılarak hak sahibine ulaştırılacak. Ancak hak sahibine ulaşılamayan hallerde oluşan toplam tutar tarifeden düşmek suretiyle tüm tüketicilere tarife düşüşü olarak yansıtılacak. İlgili abonelerin güvence bedeli hakkı ise baki olacak ve talebi halinde ilgili şirketlerin söz konusu bedeli ödeme yükümlülüğü devam edecek.



KAÇAK ELEKTRİKLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılması öngörülen değişiklikler kaçak elektrik kullanımına yönelik yeni tedbirleri de içeriyor. Kaçak elektrik tespit, tahakkuk, faturalandırma ve tahsil aşamalarında şirketlerin uygulamalarında görülen eksiklikler ortadan kaldırılarak ilgili işlemlerde dağıtım şirketleri arasında uygulama birliği sağlanacak.

Kaçak elektrik kullanımı ceza katsayısı artırılacak ve kaçak kullanımı tespit edilen kişiler daha fazla ceza ödeyecek. Yüksek kaçak oranlı bölgelerde herhangi bir asayiş sorununa meydan vermeden kaçak miktarın tespiti ve önlenmesi için her türlü teknolojik imkân ve veri kullanımı artırılacak. Değişiklik kapsamında, kaçak elektrik faturalarına dair borç kapsamında borç sahibine bildirim yapmadan dağıtım şirketi tarafından yasal takip işlemi başlatılmayacak. Öncelikle yüksek ceza katsayılı kaçak tüketim faturası düzenlenecek ve bu faturanın ödenmemesi halinde dağıtım şirketi bildirim yaparak icra yoluna gidecek.

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