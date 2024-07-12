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Kadın girişimcilerin ürünleri raflara çıktı

Migros'un toplumsal gelişime katkı ve fırsat eşitliğinin desteklenmesi adına hayata geçirdiği Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kadın girişimleri, ürettikleri ürünleri Türkiye çapında markalaştırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:01
Kadın girişimcilerin ürünleri raflara çıktı

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Migros'un toplumsal gelişime katkı ve fırsat eşitliğinin desteklenmesi adına hayata geçirdiği Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kadın girişimleri, ürettikleri ürünleri Türkiye çapında markalaştırdı.

Sıfır atık felsefesiyle üretime kazandırılan Gümöz markalı mandalin kurusu, zeytin yaprağı sirkesi, mandalin tatlısı ve enginarlı erişte gibi doğal ve yöresel ürünler, Tazedirekt ve Macrocenter'da satışa sunuldu. Ürünler, yakın zamanda Migros mağazalarında da tüketici ile buluşacak. Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kadın girişimcileri, Migros Aile Kulüpleri'nde Halk Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile yöresel gıda ürünlerinin yapımından gıda hijyenine, finansal okuryazarlıktan pazarlama ve markalaşmaya kadar çeşitli eğitimlerden geçerek meslek sertifikası aldı.

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