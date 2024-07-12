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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda düşüş sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda en zorunun geride kaldığını belirterek, "Enflasyon gelecek ay yüzde 60, sonraki ay yüzde 50 civarına inecek. Yıl sonunda enflasyonda yüzde 42'ye kadar toleransımız var. Şu anda dezenflasyon döneminin başındayız" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:01
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda düşüş sürecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda en zorunun geride kaldığını belirterek, "Enflasyon gelecek ay yüzde 60, sonraki ay yüzde 50 civarına inecek. Yıl sonunda enflasyonda yüzde 42'ye kadar toleransımız var. Şu anda dezenflasyon döneminin başındayız" dedi. Şimşek, şunları söyledi:

- Kur riskini azalttık, borçlanmanın vadesini artırıyoruz. Uluslararası rezervlerde tarihi bir düzeltmeyle karşı karşıyayız.

- Rezervlerdeki düzelme 80 milyar dolara ulaştı. Daha önce bu türden iyileşmeyi 11 yılda sağlamışız, bu iyileşme bir yılda sağlandı.

- KKM'de 60 milyar doların altına indik. KKM'den çıkış çok daha hızlanacak.

- Türkiye'nin istikrar ve reform programı ile birlikte risk priminde düşüş yaşanmıştır. Son 1 yılda daralma 450 puan civarında. Benzer ülkelere göre risk priminde muazzam iyileşme var.

- Programın yükünü toplumun dar gelirli kesimine yüklemeyeceğiz. Vergide adil olmak için çaba içerisindeyiz. Vergi politikalarında amacımız kayıt dışılıkla mücadeleyi sürdürmek.

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