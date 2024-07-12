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Gençlere finansal okuryazarlık eğitimi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İŞKUR arasında Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü, İŞKUR'da düzenlenen törenle imzalandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:01
Gençlere finansal okuryazarlık eğitimi

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İŞKUR arasında Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü, İŞKUR'da düzenlenen törenle imzalandı.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, protokolle, istihdam edilecek kişiler öncelikli olmak üzere tüm paydaşlara finansal okuryazarlık eğitimi vermeyi hedeflediklerini söyledi. İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş de "Bundan sonra yeni uygulayacağımız aktif iş gücü programlarında eğitimleri zorunlu tutacağız. Çünkü bizler dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin, finansal piyasaların, finansal yatırım araçlarının bu kadar yoğunlaştığı zaman diliminde herkes tarafından bilinmesi gerektiğini biliyoruz" dedi.

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