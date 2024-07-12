Emekli için karar zamanı: Hazırlanan alternatif formüller neler? Süreç nasıl ilerleyecek? Aylıklara nasıl yansıyacak?

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En düşük emekli maaşına iyileştirme konusunda yürütülen çalışma tamamlandı. AK Parti kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurumların katılımıyla yürütülen çalışmalarda en düşük maaşın ne kadar yükseltilebileceği formüllerle birlikte masaya yatırıldı. Mevcut bütçe imkanları ve iyileştirmeden yararlanabilecek emekli sayısı dikkate alınarak, alternatifli formüller değerlendirildi.

MASAYA NELER GELDİ?

En düşük maaş yapılan düzenlemeyle geçtiğimiz Ocak ayında 10 bin lira olarak belirlenmişti. Kök maaşı ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın altında bulunan 3.8 milyon emekliden 2 milyonunun ödemesi Temmuz zammıyla 10 bin liranın üzerine çıktı.