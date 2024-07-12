52-51-50-49-48 yaş altında olanlara erken emeklilik faslı! O tarihler arasında işe girenler...

İlk sigortalı olarak işe başladığınız tarih, emeklilik hesaplamalarınızda belirleyici bir role sahiptir. Emeklilik için gerekli olan yaş sınırı, prim gün sayısı ve çalışma süresi gibi faktörler, bu başlangıç tarihine göre şekillenir. Örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi farklı sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olarak farklı emeklilik koşulları söz konusudur. Bu kurumlardan hangisine daha fazla prim ödediğiniz, hangi tarihte emekli olacağınızı doğrudan etkileyebilir.