SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

52-51-50-49-48 yaş altında olanlara erken emeklilik faslı! O tarihler arasında işe girenler...

Emeklilik birçok kişinin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Çalışma hayatının sona ermesi ve emekli maaşı almanın başlaması, pek çok vatandaş için uzun süren bir sürecin ödülü gibi görünmektedir. Ancak, emeklilik süreci, her bireyin sigortalılık başlangıç tarihine ve ödediği prim miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle, emeklilik planlaması yaparken bilinmesi gereken bazı önemli detaylar bulunmaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 13:26 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 13:26
52-51-50-49-48 yaş altında olanlara erken emeklilik faslı! O tarihler arasında işe girenler...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İlk sigortalı olarak işe başladığınız tarih, emeklilik hesaplamalarınızda belirleyici bir role sahiptir. Emeklilik için gerekli olan yaş sınırı, prim gün sayısı ve çalışma süresi gibi faktörler, bu başlangıç tarihine göre şekillenir. Örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK), Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi farklı sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olarak farklı emeklilik koşulları söz konusudur. Bu kurumlardan hangisine daha fazla prim ödediğiniz, hangi tarihte emekli olacağınızı doğrudan etkileyebilir.

ÇOCUK SAHİBİ KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK AVANTAJLARI

Kadın çalışanlar için çocuk sahibi olmak, emeklilikte önemli bir avantaj sağlar. Yasalar 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapılmasına olanak tanır.

Bu, kadınların emekli olabilecekleri yaşı yaklaşık 6 yıl geriye çekebilir. Ancak, bu avantajdan faydalanabilmek için çocukların kadının sigortalı olmadan önce doğmuş olması gerekmektedir.

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK

Erkek çalışanlar için de askerlik süreleri, emeklilik hesaplamalarında önemli bir fırsat sunar. Askerlik süresi, sigortalılık başlangıcını geriye çekerek, hem emekli olunacak yaşı düşürebilir hem de ek prim günü kazandırabilir. Bu, erken emeklilik imkanı sağlayan bir yöntemdir.

KISMİ EMEKLİLİK

Belli bir prim gün sayısına ve çalışma süresine ulaşanlar için kısmi emeklilik imkanı bulunmaktadır. 3600 gün prim ödeyip 15 yıl sigortalı çalışma süresine ulaşanlar, kısmi emeklilikle daha erken emekli olabilir. Bu sistemde yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlenmiştir.

SAĞLIK SORUNLARI VE MALULEN EMEKLİLİK

İş gücünü en az yüzde 60 oranında kaybeden çalışanlar, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilir. Bu durumda, en az 1800 gün prim ödemiş olmak yeterlidir. Malulen emeklilik, çalışanların beklenmedik sağlık sorunları karşısında önemli bir güvence sunar.

ENGELLİ ÇALIŞANLAR İÇİN EMEKLİLİK AVANTAJI

Yüzde 40 ve üzeri bir engel durumu olan çalışanlar, yaş sınırı olmaksızın emekli olabilirler. Bu, 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olmayı gerektirir. Ayrıca, bu çalışanlar için vergi indirimi hakkı da bulunmaktadır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
15 Temmuz’da FETÖ’cülerin hedefindeydi! Turkuvaz Medya yayınlarıyla hain darbe girişiminde milli iradenin sesi oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Haziran 2022’den sonra en düşük seviye!
Anadolu Ajansı
Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde yoğun diplomasi! Ana gündem Gazze: AB yolunda kritik temaslar
Galatasaray’a Portekizli süper yıldız!
Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu
Başkan Erdoğan’dan NATO Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Türkiye İsrail’le işbirliğini onaylamayacak
Timur Cihantimur ile ilgili yeni gelişme | Duruşma tarihi belli oldu! Hakimden 47 sayfalık gerekçeli karar
Transfer bitti derken Fenerbahçe’nin keyfini kaçıran teklif! Jose Mourinho onu bekliyordu...
İETT otobüsü duran TIR’a çarptı: Yaralılar var! Kaza anı kamerada
EMEKLİYE EK ZAM ZİRVESİ | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Pençe vuruldu kilit kapanıyor | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarihi ilk kez açıkladı: Tüm alanı kontrol altına alacağız
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı! O bölgeler için alarm verildi
Beşiktaş’ın istediği Angel Di Maria kararını verdi! Transferde dengeler değişebilir...
Elektrikte yeni dönem: Faturasını düzenli ödeyene güvence bedeli yok
SON DAKİKA