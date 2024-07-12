BYD Amerika CEO’su Stella Li: İnşaat 12 aydan az sürecek 12-18 model gelecek

BYD Başkan Yardımcısı ve BYD Amerika CEO'su Stella Li, Türkiye'ye sadece bir üretim tesisi inşa etmeye gelmediklerini belirterek, "Türkiye'yi geleceğin teknolojisinin merkezi, ardından inovasyon merkezi haline getirmek istiyoruz" dedi. Türkiye'nin, AB içinde en büyük üçüncü otomobil üreticisi olduğunu ve çok sayıda yüksek eğitimli AR-GE yeteneğinin bulunduğunu söyleyen Li, "Türkiye, üretim merkezi kurma isteğimiz konusunda en üst noktada yer alıyor ve sonrasında sadece Avrupa'ya değil, çevredeki bölgeyi de kapsayacak şekilde çok sayıda otomobil ihraç etme şansımız olacak" ifadesini kullandı.

'BURASI EVİMİZ OLACAK'

Dünya çapında 110 binden fazla AR-GE mühendisine sahip olduklarını ve günde 32 patent ürettiklerini anlatan Li, "Türkiye'ye sadece bir tesis inşa etmeye gelmedik, aynı zamanda elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerdeki en gelişmiş yüksek teknolojiyi getirmek için tutkumuz var" diye konuştu.

Li, üretim tesisinin kurulacağı Manisa'ya ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Araziyi çok beğendik. Burası bizim evimiz olacak ve burada yerel bir Türk şirketi gibi olacağız" açıklamasını yaptı. Türkiye'deki üretimin detaylarına değinen Li, "Yaklaşık 8 ila 12 farklı model arasında bir üretim üzerinde konuşuyoruz" dedi.

Mümkün olan en kısa zamanda fabrika inşaatına başlamak istediklerini ve yatırımın birinci fazında pil paket montajının Türkiye'de yapılacağını aktaran Li, şunları kaydetti: "Belki önümüzdeki yaz aylarında fabrikanın inşaatına başlayabiliriz ve sonrasında Çin'deki gibi 12 aydan daha kısa sürede fabrikayı inşa edebileceğimizi umuyoruz."



ÖRNEK GÖSTERİLECEK

ALJ Türkiye ve Avrupa Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt, öncelikle bir Türk vatandaşı olarak, BYD gibi dünya devi bir markanın Türkiye'de otomobil üretme kararı almasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bozkurt, 27 yıl sonra böylesine bir otomotiv yatırımının gelmesinden ve BYD'nin üretim için Türkiye'yi seçmiş olmasından dolayı gururlandıklarını belirterek, şöyle konuştu: "BYD'nin Türkiye fabrikası ciddi bir istihdam ve ihracat rakamı sağlayacak, başka markaları da tetikleyecek. Bu yatırımın örnek olarak gösterileceğini düşünüyorum."