Bedelli tutarı güncellendi

Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler dikkat! Bu imkan için ödenecek tutarlar bu aydan itibaren güncellendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217 bin 871 lira 4 kuruş olmuştur" dedi. Aktürk, 8 Temmuz tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başladığını belirtti. Yeni bedelli askerlik ücreti yıl sonuna kadar geçerli olacak. 1 Ocak 2025'ten itibaren başvuranlar ise daha yüksek ödeme yapacak.

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