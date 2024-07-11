Otopark krizi: Fiyat arttı kaldırım doldu

İstanbul'da otopark ücretlerine yapılan zamlar araç sahiplerini çileden çıkardı. İSPARK'ın yüzde 35'lik zam kararının ardından diğer otoparklar ve AVM'ler de fiyatlarını yeniden ayarladı. Otopark ücretlerini çok bulan vatandaşlar da çözümü yol kenarlarına ve kaldırımlara park etmekte buldu. İstanbul'un pek çok yerinde kaldırım işgali gözler önüne serildi. Bunlara bir örnek de Bahçelievler'de görüldü. İlçedeki bir AVM'nin otopark ücretini çok bulan çalışanlar ve müşteriler, araçlarını çevredeki yol kenarlarına ve kaldırımlara park etmeye başladı. Hem trafik güvenliği tehlikeye düştü hem de yaya kaldırımları kullanamaz oldu.



ÜCRETLİYE DÖNDÜ

Motosikletini kaldırıma park eden Bilal Habeş Sönmez, "Normalde ücretsizdi otoparklar. Ama kimileri getirip aylarca burada bırakıyormuş. Bunu söylüyorlar. Otoparkta bir arabadan bin lira abonelik ücreti alırken, bir motordan 500 lira istiyorlar. Zaten bir arabanın olduğu yere 4 tane motosiklet park eder" diye konuştu. AVM'de çalışan Bedirhan Saraçhan ise "Hizmet yok ücret var" ifadesini kullandı.



SÜRÜCÜLERE TEPKİ

Kimi vatandaşlar da araçlarını kaldırıma park eden sürücülere tepki gösterdi. Çevredeki trafik yoğunluğuna dikkat çeken Ahmet Cümşit, "Mecbur yolun ortasından yürüyoruz. Park etmişler sağlı sollu, akşamları daha da yoğun oluyor" şeklinde konuştu.

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