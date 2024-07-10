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THY'den maaş iddialarıyla ilgili açıklama: "Spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır"

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları’nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili bazı medya organlarında yer alan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Üstün, "Yönetim kadromuz için herhangi bir maaş düzenlemesi sağlanmamış olup, geri kalan personel maaşlarında mevcut Toplu İş Sözleşmesi uyarınca gerekli düzenleme gerçekleştirilmiştir." dedi.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 17:10 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 17:10
THY’den maaş iddialarıyla ilgili açıklama: Spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır

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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yolları'nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir." dedi.



Yahya Üstün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yolları'nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir.

Yönetim kadromuz için herhangi bir maaş düzenlemesi sağlanmamış olup, geri kalan personel maaşlarında mevcut Toplu İş Sözleşmesi uyarınca gerekli düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin önde gelen milli değerlerinden olan markamızın bu tür spekülasyonlara mevzu edilmesini üzüntü ile karşılamaktayız.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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