Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: Yüzde 0,19 yükselişle 10.817,56 puan

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 20,99 puan ve yüzde 0,19 artarak 10.817,56 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,87 ile taş toprak olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,73 ile iletişim oldu.
BORSA DÜNÜ NASIL KAPATTI?
Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 azalışla 10.796,57 puandan tamamladı.
Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıklarını vurgulamasının ardından karışık bir seyir izlendiğini belirterek, Powell'ın açıklamalarının bugün de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.