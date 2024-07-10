Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: Yüzde 0,19 yükselişle 10.817,56 puan

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 20,99 puan ve yüzde 0,19 artarak 10.817,56 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,87 ile taş toprak olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,73 ile iletişim oldu.