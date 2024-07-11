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Girişimci gençlere 83 bin TL destek

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti iktidarında 4 milyon 719 bin gencin işe yerleştirildiğini açıkladı. Genç girişimci desteklerine vurgu yapan Işıkhan, 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla 105 bin 724 genç girişimcinin bu teşvikten yararlandığını kaydetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Girişimci gençlere 83 bin TL destek

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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti iktidarında 4 milyon 719 bin gencin işe yerleştirildiğini açıkladı. Genç girişimci desteklerine vurgu yapan Işıkhan, 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla 105 bin 724 genç girişimcinin bu teşvikten yararlandığını kaydetti. Işıkhan, şöyle konuştu: "Bu uygulama 18-29 yaş arası genç girişimcilerimize yönelik. Hazinece karşılanan bir yıllık sigorta prim toplamı teşvikten yararlanan her bir sigortalı için 82 bin 810 liradır. Gençlerimizin daha fazla inisiyatif alması çok önemli. Siz yeter ki adım atın, desteğiniz bizden diyoruz."
Önder YILMAZ

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