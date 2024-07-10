Sosyal destekler güncellendi: Yaşlıya, engelliye, hastaya, evde yakınına bakana ne ödenecek? İşte yeni tutarlar...

Yüzde 19.31 çıkan memur zammı pek çok sosyal destek ödemesine de yansıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı , memur maaşına göre belirlenen desteklerin tutarlarını güncelledi. İşte yeni tutarlar...

EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 7 bin 608 lira tutarındaki evde bakım desteğinin tutarı da 9 bin 77 lira 96 kuruşa ulaştı.

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylık 3 bin 504 liradan, yüzde 19.31 çıkan memur artışıyla 4 bin 181 lira 83 kuruşa yükseldi.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya çıktı.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık ise memur zammıyla birlikte 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya ulaştı.