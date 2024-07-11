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Fiyat yükseldi müşteri azaldı | Restoranda akılalmaz yöntem: Dublör müşteri aranıyor

Türkiye'nin önde gelen tatil bölgelerinde bu yıl yüksek fiyatlar nedeniyle bazı işletmeler ziyaretçi çekmekte zorlanıyor. İzmir'in popüler turizm noktalarından birindeki bir işletme, bu soruna 'dublör müşteri' ilanı vererek çözüm bulmaya kalkıştı. Bu durum sosyal medyada gündem olurken, tartışmalara da yol açtı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyu A Haber ekranlarında değerlendirerek,"Şu an bir tedbir uygulaması tartışılıyor. Kapıda menü yer alacak. " ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 12:18 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 12:18
Fiyat yükseldi müşteri azaldı | Restoranda akılalmaz yöntem: Dublör müşteri aranıyor

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Bu yıl Türkiye'nin önemli turizm bölgelerindeki işletmeler, yüksek fiyatlar nedeniyle müşteri bulmakta güçlük çekiyor. Özellikle dışarıda yeme içme tercihini düşüren bu durum, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir kafeyi de etkiledi.

DUBLÖR MÜŞTERİ İLANI VERİLDİ
İşletme, çözüm arayışında sahte müşteri ilanına başvurdu. Mekanın dolu gözükmesi için sosyal medyada paylaşılan ilanda, 4 saatlik dublör müşterilere 1500 lira ücret teklif edildi. Bu ilan büyük ilgi gördü ve tartışmalara yol açtı.

Konuya ilişkin konuşan müşteriler, "Fiyatları bu kadar şişirmesinler. Müşterileri de bıktırmasınlar. Aşırı bir fiyat uygulaması var"diyerek isyan etti.

YÜZDE 10 İNDİRİM ÇAĞRISI
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Son zamanlarda oluşan fiyat pahalılığı algısını kırmak ve sektörü tekrar hareketlendirmek için yüzde 10 indirim yapılması konusunda çağrıda bulunuyoruz" dedi.

"KUVER ÜCRETİ KALDIRILMALI"
Tüketici Konfederasyonu da kuver ücretinin kaldırılmasından yana.

TUKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, "Yaklaşık yıl başından bu yana kafe ve restoranların servis ücreti olarak kuver olarak belirttikleri yüzde 10 hatta bunu abartarak yüzde 15, yüzde 20 seviyelerine çıkartatarak haksız fiil işlenmekte hukuki anlamda. Haksız kazanç elde edilme yoluna gidilmekte." ifadelerini kullandı.

KAPIDA MENÜ YER ALACAK
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyu A Haber ekranlarında değerlendirerek, "Bir sene kandırırsın iki sene kandırırsın. İnsanları enayi yerine koyarsan böyle kalırsın. Bazı yerlerde kuyruk oluyor. Sosyal medyada gündem olan yerlerde kuyruk oluşuyor. Biz bu kuyrukta beklersek istedikleri fiyatı belirlerler. Şu an bir tedbir uygulaması tartışılıyor. Kapıda menü yer alacak. " ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR ALDATICI UYGULAMALARA KARŞI NEREYE ŞİKAYETTE BULUNMALI?
Vatandaşlar fahiş fiyatlara karşı Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na, yanıltıcı reklam ve ilanlara karşı ise Reklam Kurulu'na e-Devlet üzerinden şikayette bulunabiliyorlar. Şikayet sonucu firmalara idari para cezası uygulanması da söz konusu.

NE TÜR CEZALAR VERİLEBİLİYOR?
Perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunda yapılan düzenlemeyle bir mal veya hizmetin satış fiyatında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler kaynaklı fahiş artış yapılması halinde her bir aykırılık için 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanması hüküm altına alındı.

Bu işletmelerin piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerinde her bir aykırılık için 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar ceza verilebilecek.

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