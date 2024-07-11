1990 – 2018 sigortalılara emeklilik yaş, prim tablosu! Emeklilik vakti geldi çattı

Emeklilik yaşı, çalışanın cinsiyetine ve sigortalılık başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, emeklilik için gereken temel şartlar arasında belirli bir yaşa ulaşmış olmak, yeterli sayıda prim günü ödemiş olmak ve sigortalılık süresini tamamlamış olmak bulunmaktadır.
EMEKLİLİK ŞARTLARI
Erkek İçin
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı
31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008 7000 gün 60 yaş
24.11.1998 - 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş
24.05.1997 - 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş
24.11.1995 - 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş
24.05.1994 - 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 - 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş
24.05.1991 - 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş
24.11.1989 - 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş
24.05.1988 - 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş
24.11.1986 - 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş
24.05.1985 - 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş