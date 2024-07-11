1990 – 2018 sigortalılara emeklilik yaş, prim tablosu! Emeklilik vakti geldi çattı

Emeklilik yaşı, çalışanın cinsiyetine ve sigortalılık başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, emeklilik için gereken temel şartlar arasında belirli bir yaşa ulaşmış olmak, yeterli sayıda prim günü ödemiş olmak ve sigortalılık süresini tamamlamış olmak bulunmaktadır.