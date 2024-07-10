Ve resmen açıklandı: Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan emeklilere 12.000 TL ödeme duyurusu geldi

2024 yılı Temmuz ayında Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından sunulan emekli promosyonları, emekli vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağı oluşturmakta ve maaşlarını bu bankalar aracılığıyla alan emeklilere ciddi maddi avantajlar sağlamaktadır. Bankalar arasında en uygun teklifi bulmak için emeklilerin maaş miktarlarına göre promosyon ödemelerini dikkatlice değerlendirmeleri ve ek hizmetler gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan Emekli Promosyonları
Emekli maaşlarını Ziraat Bankası veya Vakıfbank aracılığıyla alan vatandaşlar, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) üzerinden yapılacak olan ödemelerde oldukça yüksek promosyon fırsatlarından yararlanabilmektedir. Bankalar, emekli vatandaşların maaş ödemelerini belirli bir süre boyunca kendi bünyelerinden almaları koşuluyla, bu teklifleri sunmaktadır.
Ziraat Bankası Emekli Promosyon Detayları
Ziraat Bankası, emekli maaşı müşterilerine maaş aralıklarına göre değişen promosyon ödemeleri sunmaktadır:
- 10.000 TL'ye kadar olan maaşlara 5.000 TL promosyon
- 10.001 - 15.000 TL arası maaşlara 8.000 TL promosyon
- 15.001 - 20.000 TL arası maaşlara 10.000 TL promosyon
- 20.000 TL ve üzeri maaşlara 12.000 TL promosyon