SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 53,28 puan azalırken toplam işlem hacmi 103,1 milyar lira oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıklarını vurgulamasının ardından karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 18:48 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 19:00
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kaybederek 10.743,30 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı!

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,28 puan azalırken toplam işlem hacmi 103,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,56 ile gıda içecek, en çok kaybettiren yüzde 2,47 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıklarını vurgulamasının ardından karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi, ABD'de, haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıkacağını dile getiren analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emekliye zam zirvesi! Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Partili kurmaylar toplantı yapacak
Türk Telekom
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’ndeki temaslarına başladı
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Dünya yıldızı imza atmak için maaşından feragat etti geliyor
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan ’köşeye sıkışmışlık’ itirafı! Durum gerçekten ciddi diyerek anlattı: Karşımızda Erdoğan engeli var
Kayseri’de terör provokasyonu ortaya çıktı: FETÖ, PKK, Almanya, ABD...
MOSSAD 2014’te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mev’ud’a parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç ’teröristan’ araç PKK
İşsizlik düşüyor! TÜİK açıkladı: İşte mayıs ayı rakamları! | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama
Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon
Bakan Güler Politico’ya konuştu! ABD dergisinde Türkiye vurgusu: NATO’da kendi yolunu çiziyor
Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilkler yaşandı! Hem ateşleme hem manevra...
YÖK açıkladı: Üniversitelerdeki 2’inci öğretim programları kaldırıldı
Başkan Erdoğan’dan NATO savaşın tarafı olmasın uyarısı! ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: Ukrayna’ya tarihi destek vereceğiz
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
Fenomen vurgununda vergi müfettişi ayrıntısı | Operasyonun tüm detayları ortaya çıktı! Neslim Güngen polisleri dans ederek karşılamış
SON DAKİKA