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İşsizlik düşüyor! TÜİK açıkladı: İşte mayıs ayı rakamları!

Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu İş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik mayısta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 10:07 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 10:50
İşsizlik düşüyor! TÜİK açıkladı: İşte mayıs ayı rakamları!

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

İŞSİZLİK ORANI DÜŞTÜ: 8.4
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,1 puan azaldı.

ERKEK VE KADINLARA ORAN
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 19,3 olduğu hesaplandı.

Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl

2022

2023

 2024

Ocak

11,1

9,6

 9

Şubat

10,7

10

 8,6

Mart

11,1

10

 8,6

Nisan

10,8

10

 8,5

Mayıs

10,8

9,5

 8,4

Haziran

10,4

9,5

Temmuz

10,2

9,4

Ağustos

9,8

9,2

Eylül

10,1

9,1

Ekim

10,3

8,6

Kasım

10,1

9

Aralık

10,3

8,8

32.9 MİLYON İSTİHDAM
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, mayısta bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 50 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 33 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda, bir önceki aya kıyasla 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 54,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 37,1 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mayısta aylık bazda 0,3 saat azalarak 43,9 saat olarak kayıtlara geçti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, mayısta aylık bazda 2 puan azalarak yüzde 25,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,4 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
Nüfus (bin kişi) 65.870 32.597 33.272
İş gücü (bin kişi) 35.931 23.603 12.328
İstihdam (bin kişi) 32.920 21.949 10.970
İşsiz (bin kişi) 3.011 1.654 1.357
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 29.939 8.994 20.945
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 54,5 72,4 37,1
İstihdam oranı (yüzde) 50 67,3 33
İşsizlik oranı (yüzde) 8,4 7 11
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 15 12,8 19,3

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